UEFA blundert liefst 32 minuten lang en toont per ongeluk de CL-finalisten

Woensdag, 17 mei 2023 om 20:43 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:07

De UEFA is woensdagavond op opvallende wijze de fout in gegaan. Via het officiële Twitter-account publiceerde de Europese voetbalbond plotseling prijsvragen voor de aanstaande Champions League-finale, terwijl de return van de halve finale tussen Manchester City en Real Madrid nog gespeeld moet worden. Mogelijk had de UEFA de afbeeldingen voorbereid om direct na afloop van de halve eindstrijd te publiceren, maar die werden te vroeg geplaatst. Uiteindelijk stonden de tweets liefst 32 minuten online en de berichten werden bijna twee miljoen keer bekeken.