Ueda met dubbelslag wéér belangrijk voor Japan; ook Sugawara trefzeker

Dinsdag, 21 november 2023 om 17:52 • Jordi Tomasowa

Japan heeft dinsdag een uiterst eenvoudige zege op Syrië geboekt: 5-0. In het Aziatische WK-kwalificatieduel voor het eindtoernooi van 2026 liet Ueda zich gelden met twee treffers, terwijl AZ-verdediger Yukinari Sugawara eveneens trefzeker was. Ueda was afgelopen donderdag ook al goed voor een hattrick tegen Myanmar (5-0).

Bijzonderheden:

Takefusa Kubo opende na ruim een half uur de score voor de Japanners met een fraai afstandsschot, waarna Ueda de ruststand op 0-3 bepaalde. De spits van Feyenoord had de bal tweemaal voor het intikken na goed voorbereidend werk van Ito. Sugawara voerde de score vroeg in de tweede helft vervolgens verder op door uit een ingestudeerde vrije trap vanaf twintig meter doel te treffen. Mao Hosoya bepaalde de eindstand in de slotfase uiteindelijk van dichtbij op 0-5.

Syrië - Japan 0-5

32’ 0-1 Takefusa Kubo (assist: Junya Ito)

37’ 0-2 Ayase Ueda (assist: Junya Ito)

40’ 0-3 Ayase Ueda (assist: Junya Ito)

47’ 0-4 Yukinari Sugawara (assist: Takefusa Kubo)

81’ 0-5 Mao Hosoya (assist: Junya Ito)