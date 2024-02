Twijfels over Sutalo en Sosa: ‘Ik verwacht dat Ivanusec de beste zal worden’

Danijel Pranjic ziet dat zijn Kroatische landgenoten Borna Sosa en Josip Sutalo het moeilijk hebben bij Ajax, al blijft de voormalig middenvelder van sc Heerenveen hoop houden op betere tijden. Pranjic heeft voorlopig meer vertrouwen in Luka Ivanusec, de Kroatische vleugelaanvaller van Feyenoord.

"Voor mij was die aanvallende speelstijl in Nederland geweldig, maar ik zie dat Sutalo en Borna Sosa daar moeite mee hebben", constateert Pranjic in een telefonisch interview met ESPN. "Sosa zou dat aanvallende spel moeten aankunnen. Men speelt aanvallend voetbal en dat heeft hij zeker in zich."

Pranjic ziet aan de andere kant dat het voor spelers als Sosa en Sutalo heel moeilijk is om zich in verdedigend opzicht te ontwikkelen. "Dat is het mooie aan de Hollandse school, maar ik kan geen Kroatische verdediger adviseren om naar Nederland te gaan", aldus de spelmaker die ook voor Bayern München uitkwam.

In de optiek van Pranjic is vooral de situatie van Sutalo problematisch te noemen. "Zijn verhaal is van begin af aan moeilijk, want ik denk niet dat hij had verwacht dat hij zo veel aanpassingen aan zijn spel zou moeten toevoegen om mee te kunnen in de Nederlandse competitie."

Er was afgelopen zomer sowieso verbazing over de miljoenentransfer van Sutalo naar Ajax, weet Pranjic. "Om eerlijk te zijn was er in Kroatië best veel kritiek op de transfers van de Kroaten naar de Eredivisie. Pas toen ze uitlegden waarom ze voor Ajax of Feyenoord hadden gekozen, kwam er begrip."

Ivanusec

Pranjic gelooft voorlopig meer in de slagingskansen van Ivanusec. "Van hem verwacht ik dat het de grootste kans is dat hij alsnog een succes wordt." De oud-speler heeft tot slot advies voor de drie Kroaten die in de Eredivisie actief zijn.

"Ze moeten naar zichzelf luisteren. Geloof dat je je niveau van in Kroatië kan aantikken. Sutalo en Sosa moeten zeker naar hun level toe kunnen groeien, maar ik verwacht dat Ivanusec de beste zal worden. Dat zal de tijd moeten uitwijzen", aldus Pranjic.

