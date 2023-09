Twijfels over Steijn binnen Ajax nemen toe; Mislintat omcirkelde ‘D-Day’

Zaterdag, 23 september 2023 om 16:41 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 18:03

Binnen de clubleiding van Ajax zijn er de laatste weken twijfels gegroeid over het functioneren van Maurice Steijn, zo meldt het Algemeen Dagblad. De 49-jarige oefenmeester stipte na het 3-3 gelijkspel met Olympique Marseille de progressie in offensief opzicht aan. Daartegenover bleek Ajax verdedigend opnieuw uiterst kwetsbaar. Directeur voetbalzaken Sven Mislintat bombardeerde de clash met Feyenoord intern al tot een soort 'D-Day'.

Doordat er momenteel een onderzoek over mogelijke belangenverstrengeling naar Mislintat loopt, lijkt de grootste druk voor Steijn van de ketel. Het externe onderzoek dat Ajax door een forensisch accountant laat uitvoeren naar de technisch directeur, gaat een aantal weken in beslag nemen. De trainer weet dat Ajax Mislintat niet over zijn ‘waarschijnlijke graf laat regeren’.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Dat betekent niet dat Steijn zich nu veel meer misstappen kan veroorloven”, schrijft het AD. “Ook bij de rest van de clubleiding groeiden de voorbije weken de twijfels of de Hagenees in coaching en optreden wel capabel genoeg is om het gat naar de concurrenten te dichten. Bij een nederlaag van Ajax morgen (zondag, red.) kunnen de koplopers het verschil na zes speelronden al naar tien punten tillen. Veel meer progressie in spel en vooral resultaat zijn daarmee voor club én trainer bittere noodzaak geworden.”

Ajax vangt De Klassieker tegen Feyenoord zondag om 14.30 uur in de Johan Cruijff ArenA aan. Bij een nederlaag groeit de achterstand op de Rotterdammers al naar negen punten, terwijl PSV en AZ bij winst op respectievelijk Almere City en PEC Zwolle dit weekend eventueel uit kunnen lopen naar een voorsprong van tien punten.