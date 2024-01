Twente weet wie Ugalde op moet volgen, maar kan nóg een vaste kracht verliezen

Mocht Manfred Ugalde naar Spartak Moskou vertrekken, dan hebben de Enschedeërs Lequincio Zeefuik hoog op het lijstje staan om hem te vervangen. Dat schrijft Tubantia. De spits is momenteel een opvallend lichtpuntje bij het tegen degradatie vechtende FC Volendam. Voetbal International weet donderdagavond tevens te melden dat Gijs Smal in de nadrukkelijke belangstelling staat van Rangers FC.

De negentienjarige spits maakte in dienst van De Palingboeren dit seizoen drie doelpunten in competitieverband, waar hij ook één assist achter zijn naam wist te zetten. De spits verkeert in prima vorm.

Nadat hij eerder in het seizoen het veelal moest doen met invalbeurten, is Zeefuik sinds het duel met Feyenoord (3-1 verlies) in december flink aan het scoren geslagen.

Nadat hij de ban brak in Rotterdam, scoorde hij in de belangrijke uitoverwinning in Heerenveen (1-2) en bezorgde hij de Volendammers hoogstpersoonlijk een punt tegen Heracles Almelo (1-1).

Bij Twente zou Zeefuik Ugalde moeten opvolgen. De spits wil zelf graag naar Spartak Moskou, terwijl de Russen een enorm bedrag overhebben voor de Costa Ricaan. Volgens De Telegraaf kan Twente namelijk tien miljoen euro exclusief bonussen ontvangen voor de spits.

Met die bonussen erbij zou het totaalbedrag hoger kunnen uitvallen dan het huidige record van Dusan Tadic, die in 2014 voor 14 miljoen euro vertrok naar Southampton.

Het enige mogelijke struikelblok is het zakendoen met Rusland, maar omdat Spartak Moskou niet op de sanctielijst van de Europese Unie staat, lijkt ook dat geen belemmering meer te zijn.

Zeefuik zou bij Twente met Ricky van Wolfswinkel de strijd moeten uitvechten voor een basisplek. De 34-jarige routinier is bij ontbreken van Ugalde de nieuwe eerste spits en scoorde in zeventien optredens zevenmaal voor de ploeg van Joseph Oosting.

Gijs Smal

Naast het waarschijnlijke vertrek van Ugalde en de eventuele komst van Zeefuik, heeft VI nog meer transfernieuws over Twente. Smal lijkt namelijk op weg naar Rangers.

De Schotse topclub heeft zich in Enschede gemeld om te onderhandelen over een overgang van de linkervleugelverdediger. Smal maakte afgelopen seizoen met tien assists indruk en is na zijn blessure weer een belangrijke kracht in de ploeg van Oosting.

