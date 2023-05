Twente Vrouwen richt zich op na mislopen titel, klopt PSV en pakt beker

Donderdag, 18 mei 2023 om 17:55 • Rian Rosendaal • Laatste update: 18:21

FC Twente Vrouwen heeft donderdagmiddag beslag gelegd op de KNVB Beker. De club uit Enschede was in Den Haag met 4-0 te sterk voor de Vrouwen van PSV. Renate Jansen opende de score namens FC Twente met een feilloos schot in de bovenhoek, waarna Kim Everaerts, Elena Dhont en Bente Jansen de wedstrijd beslisten in het tweede bedrijf. Toch nog een waardig seizoensslot voor Twente, dat de koppositie in de Eredivisie Vrouwen verspeelde en Ajax Vrouwen kampioen zag worden.

Bijzonderheden:

De eerste grote kans van de wedstrijd kwam op naam van Anna-Lena Stolze, die de bal kreeg na een goede actie van Jansen. Haar inzet ging echter net naast het doel van PSV-keepster Daniëlle de Jong. Ook Dhont kreeg een grote kans in het eerste bedrijf, maar de speelster van FC Twente zag haar inzet op de paal belanden.

FC Twente deelt de eerste tik uit in de Bekerfinale. ?? Renate Jansen schiet een prachtige voorzet feilloos binnen! ????#twepsv — ESPN NL (@ESPNnl) May 18, 2023

De club uit Enschede kwam uiteindelijk in het eerste bedrijf nog op voorsprong dankzij Jansen. Stolze bediende de doelpuntenmaakster met een fijne voorzet, waarna ze de bal aannam en op prachtige wijze in de rechterbovenhoek schoot: 1-0. Na rust breidde FC Twente de voorsprong uit via Everaerts, die met links in de korte hoek raak schoot: 2-0. Dhont tikte kort voor tijd van dichtbij de 3-0 binnen en invaller Bente Jansen profiteerde in blessuretijd optimaal van slecht keeperswerk van De Jong: 4-0.

FC Twente – PSV 4-0

43’ 1-0 Renate Jansen

67’ 2-0 Kim Everaerts

87' 3-0 Elena Dhont

90' 4-0 Bente Jansen