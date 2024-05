Tweevoudig Oranje-international kan debuteren voor Curaçao na oproep Advocaat

Joshua Brenet maakt deel uit van de definitieve selectie van Curaçao voor de WK-kwalificatieduels met Barbados (6 juni) en Aruba (9 juni). Eerder werd al bekend dat Brenet daar toestemming voor had gekregen van de FIFA, ondanks dat hij al twee interlands voor Nederland speelde in 2016.

Door een versoepeling van de regels van de FIFA heeft Brenet nu de mogelijkheid om voor Curaçao uit te komen. Bondscoach Dick Advocaat wil daar meteen gebruik van maken, gezien het feit dat hij de dertigjarige verdediger heeft opgenomen in de definitieve selectie.

Brenet is momenteel clubloos, daar zijn contract bij FC Twente eind maart werd verscheurd. De rechtbank in Almelo bepaalde dat de verdediger een maand de cel in moet. Brenet werd twee keer in korte tijd betrapt op het rijden zonder rijbewijs, en dat terwijl hij nog in zijn proeftijd zat.

Daarnaast kreeg de verdediger een voorwaardelijke taakstraf van twintig uur opgelegd. Door deze nieuwe veroordeling moet hij deze nu alsnog uitvoeren. Twente wilde het hoger beroep van Brenet niet afwachten en nam voortijdig afscheid van de verdediger.

Ondanks dat Brenet dus al enige tijd geen officiële wedstrijd meer heeft gespeeld, besloot Advocaat om hem wel te selecteren. Behalve Barbados en Aruba zitten ook Haïti en Saint Lucia bij Curaçao in de kwalificatiepoule voor het WK 2026.

23 spelers

De selectie van Curaçao voor de twee interlands in juni telt in totaal 23 spelers. Behalve Brenet zitten er geen verrassingen bij.

Andere in Nederland bekende namen die deel uitmaken van de selectie zijn onder meer Eloy Room, Ar’Jany Martha, Vurnon Anita, Juninho Bacuna, Leandro Bacuna, Jürgen Locadia en Brandley Kuwas.

