Tweevoudig Belgisch international (35) neergeschoten in Brussel

Een van de slachtoffers van de schietpartij in Brussel woensdag blijkt Ilombe Mboyo, zo melden Belgische media. De 35-jarige profvoetballer, die twee keer uitkwam voor de Belgische nationale ploeg, raakte lichtgewond.

Een man in een zwarte trui opende woensdag het vuur op enkele mannen in een drukke straat in Brussel. De dader raakte degene op wie hij het gemunt had, maar raakte ook meerdere omstanders.

Beelden van de schietpartij in Brussel van gisteravond vrijgegeven. pic.twitter.com/ypxw1BZTHN — The One ???? (@DW_Life) December 7, 2023

Een van de slachtoffers blijkt Mboyo te zijn, zo schrijven Belgische media een dag later. De aanvaller stond met zijn vriend Alan M. en een derde kompaan te praten, toen de schutter het vuur opende.

Mboyo werd geraakt in zijn arm en raakte lichtgewond, maar wist te vluchten. Volgens Belgische media gaat het om een afrekening in het criminele circuit. Een drugsconflict zou de oorzaak zijn van de schietpartij.

Alan M., vriend van Mboyo en drugsdealer, zou een deel van de Matongéwijk in Brussel hebben overgenomen van een concurrent. De concurrent huurde daarop een schutter in om met hem af te rekenen. Alan M. was het slachtoffer dat het zwaarst getroffen werd.

Het Nieuwsblad schrijft dat Mboyo naar verluidt niet betrokken is bij de louche zaken van Alan M.. Hij was toevallig in zijn directe omgeving toen het vuur werd geopend. Een onbekende van politie en justitie is Mboyo echter niet.

Geen onbekende

De voetballer werd in het verleden al verschillende keren opgepakt voor geweldplegingen. De in Congo geboren spits werd in 2005 veroordeeld tot zeven jaar celstraf voor het plegen van geweld en een groepsverkrachting. Hij maakte destijds onderdeel uit van de Mafia Africaine, een Brusselse jeugdbende.

Mboyo maakte in de seizoenen 2011/12 en 2012/13 indruk als speler van KAA Gent door veertien en twintig keer te scoren op het hoogste niveau in België. In 2013 werd hij overgenomen door KRC Genk, maar zo succesvol als bij Gent werd hij niet meer.

Na flink wat omzwervingen werd Mboyo vorig jaar februari teruggehaald naar Gent. Nog diezelfde maand werd hij ontslagen na aantijgingen van huiselijk geweld en competitievervalsing. Zijn twee interlands speelde Mboyo in 2012 onder toenmalig bondscoach Marc Wilmots.

