Tweet van Haaland met 1 woord direct na duel City wordt 42 miljoen keer bekeken

Maandag, 4 december 2023 om 09:45 • Noel Korteweg

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Erling Haaland, die zijn ongenoegen over een discutabele arbitrale beslissing heeft geuit op X.

Haaland heeft zich zondagavond kort na het duel met Tottenham Hotspur (3-3) gemeld op X om zijn ongenoegen te uiten over de fout die scheidsrechter Simon Hooper maakte in de absolute slotfase. De arbiter zag een overtreding op de Noorse doelpuntenmachine, maar besloot voordeel te geven.

Toen Haaland ploeggenoot Jack Grealish diep stuurde en laatstgenoemde zijn tocht naar keeper Guglielmo Vicario inzette, floot Hooper echter alsnog voor de overtreding op Haaland. De scheidsrechter werd direct omsingeld door meerdere spelers van Manchester City, die woest waren.

Haaland riep Hooper na afloop van de wedstrijd ‘fuck off’ toe en kreeg het daarna nog aan de stok met doelpuntenmaker Giovani Lo Celso. De twee liepen tegen elkaar aan en moesten door Ange Postecoglou, Josep Guardiola en teamgenoten uit elkaar gehaald worden.

De spits van Manchester City meldde zich vrijwel direct daarna op X. “Wtf”, luidt het bijschrift van de superster bij een video van de beslissing van Hooper. Ook zijn vader Alfie wist niet wat hij zag, zo reageert hij op zijn zoon: “Verschrikkelijk.” De tweet van Haaland is inmiddels 42 miljoen keer bekeken.

Después del partido entre Manchester City y Tottenham, hubo una pequeña pelea entre Erling Haaland y Giovanni Lo Celso.



?? @AlvarodeGrado pic.twitter.com/cUzZTOxq5K — Valentín Torres Erwerle ????? (@TorresErwerle) December 3, 2023

Guardiola liet zich op de persconferentie overigens niet verleiden tot opmerkingen over de arbitrage. Toen de Spaanse manager werd gevraagd naar het veelbesproken moment in de slotfase, reageerde hij: “Volgende vraag. Ik ga geen Mikel Arteta-uitspraak doen.”

De manager van Arsenal liet zich volledig gaan in de media na de nederlaag tegen Newcastle United (1-0) van enkele weken geleden en werd daarvoor gestraft door de Engelse voetbalbond.