Tweet van Fabrizio Romano betekent slecht nieuws voor Giovanni van Bronckhorst

Zaterdag, 9 september 2023 om 10:45 • Jan Hoeksema • Laatste update: 10:59

Giovanni van Bronckhorst wordt niet de nieuwe trainer van Villarreal, zo wordt duidelijk uit een bericht van Fabrizio Romano op X, voorheen Twitter. De transfermarktexpert meldt namelijk dat de Spaanse club José Rojo Martín, beter bekend als Pacheta, gaat aanstellen. Eerder werd Gio nog genoemd als een van de kandidaten om de ontslagen Quique Setién op te volgen, maar de Rotterdammer zal nog even clubloos blijven.

Villarreal zit zonder trainer sinds de club Setién al na vier wedstrijden in het huidige seizoen op straat zette. Onder leiding van die oefenmeester wist El Submarino Amarillo slechts één van de eerste vier duels te winnen, wat voor Villarreal genoeg was om een nieuwe trainer te gaan zoeken. Die lijken ze nu gevonden te hebben in de vorm van Pacheta. De 55-jarige Spanjaard was voor het laatst actief bij Real Vallodolid, waar hij in april van dit jaar ontslagen werd.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Van Bronckhorst zou volgens het Spaanse Relevo een van de namen zijn die op het lijstje van Villarreal stond, maar hij gaat dus niet bij die club tekenen. De 48-jarige trainer zit zonder club sinds zijn vertrek bij Rangers in 2022. Daar beleefde hij een succesvol eerste seizoen, waarin hij de Schotse beker won en de finale van de Europa League bereikte, die na strafschoppen verloren ging tegen Eintract Frankfurt. Na een tegenvallend begin van jaar twee werd hij in november van 2022 weer op straat gezet.

De oud-international begon zijn trainerscarrière als assistent van Ronald Koeman en daarna Fred Rutten bij Feyenoord. In 2015 werd hij zelf hoofdtrainer in De Kuip. Hij loodste zijn jeugdliefde naar de eerste landstitel in bijna twintig jaar en won daarnaast twee keer de KNVB Beker en tweemaal de Johan Cruijff Schaal. Na vier jaar als hoofdtrainer in Rotterdam nam hij afscheid, alvorens hij in januari 2020 werd aangesteld bij het Chinese Guangzhou City. Daar vertrok Van Bronckhorst datzelfde jaar nog.