Twee verdedigers bij Ajax staan te slapen: Luuk de Jong maakt gelijk voor PSV

PSV is zaterdagavond weer op gelijke hoogte gekomen tegen Ajax. De Amsterdammers namen na twintig minuten de leiding via Steven Berghuis, maar PSV sloeg terug via Luuk de Jong. Ajax-trainer John van 't Schip zal verdedigers Josip Sutalo en Borna Sosa, die inviel voor Devyne Rensch, daarop aankijken.

Ajax werd in de openingsfase achteruit gedrukt, maar sloegen in de twintigste minuut op de counter toe. Steven Berghuis zette die zelf op met een fenomenale steekpass met buitenkant links op Brobbey. De spits leek een-op-een met Walter Benítez te komen, maar kreeg de bal net niet lekker mee en moest uitwijken. Daarna zag Brobbey de inlopende Berghuis vrijkomen. De rechtsbuiten kon na zijn aanname binnenschieten.

Luuk de Jong rondt een fraaie aanval knap af: 1-1 ??#ajapsv pic.twitter.com/4Oxbb7D2h8 — ESPN NL (@ESPNnl) February 3, 2024

PSV sloeg binnen een kwartier terug. Ismael Saibari ontsnapte met een loopactie op de linkerflank totaal aan de aandacht van Josip Sutalo, die de aanvallende middenvelder zomaar liet weglopen. De voorzet van de Saibari werd knap ingetikt door Luuk de Jong, die opvallend weinig hinder ondervond van zijn directe bewaker Borna Sosa: 1-1.

Berghuis ?? Brobbey ?? Berghuis ?? ? Ajax leidt na deze vlijmscherpe counter ?? pic.twitter.com/UKUJ4u1z3r — ESPN NL (@ESPNnl) February 3, 2024

