Twee trainers reageren op vacature bij PSV: ‘Ik volg de ontwikkelingen’

Vrijdag, 26 mei 2023 om 16:56 • Wessel Antes • Laatste update: 18:04

Nu Ruud van Nistelrooij vertrokken is bij PSV, speculeren de media volop over de opvolging van de Brabander. Onder meer de namen van AZ-trainer Pascal Jansen en Vitesse-trainer Phillip Cocu passeerden de afgelopen dagen de revue. Beiden werden in aanloop naar de laatste speelronde van de Eredivisie gevraagd naar de vacature in Eindhoven. Jansen en Cocu wilden echter niet veel loslaten. “Een rentree is nu absoluut geen item”, zei Cocu, geciteerd door De Gelderlander.

Jansen werd door ESPN gevraagd naar de geruchten rondom zijn persoon. “Dat is inherent aan de voetballerij. Het is best wel typisch: de trainer zit bij wijze van spreken nog geen twee tellen in zijn auto naar huis en dan komen er allemaal lijstjes voorbij. Het is wat het is.” Jansen ligt bij AZ nog tot medio 2025 vast. Aanstaande zondag staat voor de Alkmaarders een cruciaal duel op het programma. In eigen huis is uitgerekend PSV de tegenstander, in een wedstrijd die bepaalt in welke Europese competitie beide ploegen gaan spelen.

De vijftigjarige Londenaar wil helemaal niet nadenken over een overstap naar PSV. “Een vervolgstap is voor mij totaal niet aan de orde. We spelen zondag tegen PSV om de derde plek en wij moeten winnen om daar kans op te maken. Dat is waar al onze aandacht naartoe gaat”, aldus Jansen. Cocu, die tussen 2013 en 2018 driemaal de landstitel won met PSV, werd door De Gelderlander ook geconfronteerd met de openstaande vacature bij zijn voormalig werkgever.

“Uiteraard heb ik de ontwikkelingen bij PSV meegekregen. Maar een rentree is nu absoluut geen item”, stelt Cocu. “Volgens mij is PSV nog helemaal niet bezig met het aanstellen van de nieuwe trainer. Er staat met AZ-uit een enorm belangrijke wedstrijd op de agenda. Daar zijn alle ogen op gericht. Bij mij is PSV geen punt. Ik zit hier, bij Vitesse. Ik ga hier niet speculeren over de toekomst. Ik heb gewoon een contract bij Vitesse. Vragen naar PSV mag. Maar er zullen de komende tijd nog wel honderd namen voorbij komen.”