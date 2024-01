Twee spelers uit A-selectie kunnen nederlaag Jong Ajax niet voorkomen

Roda JC heeft maandagavond zonder al te veel moeite afgerekend met FC Eindhoven. Na een sterke eerste en een mindere tweede helft kon de ploeg uit Kerkrade drie punten bijschrijven: 3-0. Promotie-concurrent ADO Den Haag liep tegelijkertijd averij op door met 2-1 te verliezen van VVV-Venlo, terwijl De Graafschap onderuit ging tegen Jong PSV: 4-2. FC Groningen verlengde zijn ongeslagen reeks naar elf wedstrijden door af te rekenen met Jong Ajax (0-1) en Jong AZ wist met ruime cijfers te winnen van FC Dordrecht: 5-1.

Jong Ajax - FC Groningen 0-1

FC Groningen is de laatste weken bezig aan een indrukwekkende reeks.was voor de wedstrijd tegen Jong Ajax, waar Anton Gaaei en Silvano Vos in de basis begonnen, al tien duels ongeslagen en hoopte op sportpark De Toekomst een vervolg aan deze serie te kunnen geven.

In de eerste helft leek het erop dat dat ging gebeuren, daar Groningen sterk uit de kleedkamer kwam en in de zeventiende minuut de leiding nam. Goed drukzetten van Joey Pelupessy leverde balbezit op. De middenvelder speelde Romano Postema in, die op zijn beurt Thom van Bergen bereikte. De twintigjarige spits legde aan en schoot knap raak via de onderkant van de lat: 0-1. In het restant van de eerste helft bleef de ploeg van Dick Lukkien sterk spelen, maar grote kansen op een nieuwe treffer bleven uit.

In de tweede helft veranderde het spelbeeld drastisch. Jong Ajax leek grip te hebben gekregen op de tegenstander uit het noorden van het land. De ploeg van trainer Dave Vos wist beter om te gaan met het drukzetten van Groningen, maar het speloverwicht omzetten in mogelijkheden lukte slechts sporadisch. Onder meer Anass Salah-Eddine kreeg een schietkans, maar de linksback zag zijn inzet naast vliegen. Zo bleef de stand onveranderd en nam Groningen de punten mee naar huis.

Roda JC - FC Eindhoven 3-0

Een sterke eerste helft bleek voor Roda JC genoeg maandagavond. De ploeg uit Kerkrade kwam na een kwartier op voorsprong tegen FC Eindhoven via Matisse Didden, die binnenkopte uit een vrije trap van Walid Ould-Chikh: 1-0. Een verdubbeling van de marge volgde zo'n tien minuten later. Enrique Peña Zauner werd de diepte ingestoken, won het duel van Eindhoven-verdediger Mawouna Amevor en schoot raak: 2-0.

Op slag van rust maakte Ould-Chikh er zelfs 3-0 van, nadat de aanvaller de bal veroverde op de rand van de vijandelijke zestien en vervolgens simpel binnenschoof. Na de pauze werd er niet meer gescoord, ondanks mogelijkheden voor zowel de thuis- als uitploeg.

VVV-Venlo - ADO Den Haag 2-1

Het eerste grote moment van de wedstrijd kwam al na acht minuten, toen ADO Den Haag een penalty kreeg na een overtreding van VVV-Venlo-verdediger Martijn Berden. Henk Veerman eiste de strafschop op, maar schoot over waardoor de bezoekers geen vroege treffer konden noteren.

VVV strafte die fout van Veerman drie minuten later bijna gelijk af toen Magnus Kaastrup zijn afstandsschot op de lat uiteen zag spatten. Na zeventien minuten kon de thuisploeg alsnog juichen, toen Elias Sierra de ban brak en VVV op voorsprong zette: 1-0. ADO reageerde echter razendsnel en kwam in de twintigste minuut op gelijke hoogte. Het was Jort van de Sande die een voorzet van Tyrese Asante achter Jan de Boer werkte: 1-1.

De Limburgers herstelden de voorsprong vijf minuten voor rust. Aanvoerder Rick Ketting kopte een vrije trap van Robert Klaasen tegen de touwen en zorgde er daardoor voor dat VVV met een 2-1 voorsprong de kleedkamer kon opzoeken. ADO had in de extra tijd van het eerste bedrijf nog wel de lat geraakt via Kursad Surmeli. Beide ploegen kregen ook in de tweede helft kansen om te scoren, maar een doelpunt werd niet meer gemaakt.

De Graafschap - Jong PSV 4-2

Met Ralf Seuntjens voor het eerst sinds zijn terugkeer in de basis begon De Graafschap weergaloos aan de wedstrijd. Binnen een kwartier stond het 2-0. Donny Warmerdam legde de bal in de vijfde minuut op het hoofd van Xandro Schenk, die raak knikte. Tien minuten later wist De Graafschap-spits Tristan van Gilst zijn tegenstander te passeren, om vervolgens zijn allereerste doelpunt ooit op profniveau te maken.

Jong PSV deed in de 24ste minuut wat terug. Een hoekschop van Isaac Babadi werd binnengekopt door Tai Abed: 2-1. Nog voor rust kwam De Graafschap op 3-1 via opnieuw Van Gilst. De spits schoot eerst een speler van Jong PSV omver, maar kon het in de rebound alsnog afmaken na een assist van Simon Colyn. In de 85ste minuut maakte Jong PSV het weer spannend. Babadi trapte van een meter of elf finaal langs de bal, waardoor Dantaye Gilbert toevalligerwijs een simpele intikker kreeg: 3-2.

Een hard schot van Jesper Uneken had Jong PSV nog bijna een punt opgeleverd, maar Thijs Jansen had een goede redding in huis. De beslissing viel in de derde minuut van de blessuretijd, toen Mimoun Mahi aan het eind van een goed uitgespeelde aanval van De Graafschap stond: 4-2.

Jong AZ - FC Dordrecht 5-1

Jong AZ heeft maandagavond verrassend uitgehaald tegen FC Dordrecht: 5-1. De Alkmaarse beloftenploeg stond bij rust al met 3-0 voor en wist in de tweede helft het klusje te klaren. Na een mooie actie van Jayden Addai opende Ernest Poku de score (1-0), alvorens Ruben van Bommel de marge zo'n tien minuten later verdubbelde met een laag schot vanaf de rand van de zestien: 2-0. Na een prachtig uitgespeelde aanval maakte Mexx Meerdink er op slag van rust 3-0 van.

In de tweede helft was het al snel weer raak. Een strakke inspeelpass van Wouter Goes werd door Poku netjes verwerkt tot een assist: 4-0. Dordrecht kwam tot dan toe amper in het stuk voor, maar deed via een schuiver van Shiloh 't Zand iets terug: 4-1. Twintig minuten voor tijd zou Poku zijn hattrick completeren, toen de aanvaller voor een leeg doel kon binnenschuiven: 5-1.

