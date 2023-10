Twee spelers melden zich af bij Oranje: Koeman roept meteen vervangers op

Noa Lang en Mark Flekken zullen niet aansluiten bij Oranje in de komende interlandperiode. De vleugelspits raakte zondagmiddag geblesseerd aan zijn hamstring in het duel tussen Sparta Rotterdam en PSV, terwijl de doelman van Brentford niet op tijd hersteld is van ziekte. Ronald Koeman roept Calvin Stengs en Andries Noppert als vervangers op.

Stengs’ laatste speelminuten in Oranje dateren van maart 2021, toen in en tegen Gibraltar met 0-7 werd gewonnen. Stengs kwam in totaal zevenmaal uit voor de nationale ploeg.

Vijfvoudig international Noppert speelde voor het laatst tijdens de WK-kwartfinale tegen Argentinië in december van vorig jaar, al zat hij afgelopen interlandperiode ook bij de wedstrijdselectie.

Op het middenveld kan Koeman geen beroep doen op Frenkie de Jong, die bij FC Barcelona geblesseerd is geraakt. Mats Wieffer, Teun Koopmeiners, Tijjani Reijnders, Marten de Roon, Steven Berghuis en Joey Veerman mogen uitvechten wie op zijn plek gaat spelen.

Voorin zijn, naast Lang, Cody Gakpo en Memphis Depay niet van de partij. Bayern München-verdediger Matthijs de Ligt ontbreekt in de achterste linie wegens een blessure. Jeremie Frimpong zit voor het eerst bij de selectie.

Maandag verzamelt de 24-koppige selectie in Zeist. Vrijdag 13 oktober ontmoet Oranje koploper Frankrijk in een uitverkochte Johan Cruijff ArenA in Amsterdam.

Maandag 16 oktober staat het duel met Griekenland op de agenda, dat wordt gespeeld in de OPAP Arena in Athene. Beide wedstrijden beginnen om 20.45 uur (Nederlandse tijd).