Twee rode kaarten, twee beauties en een record voor Schöne: NEC verslaat Fortuna

NEC heeft vrijdagavond een vrij eenvoudige overwinning geboekt op Fortuna Sittard. Na de vroege rode kaart voor Tijjani Noslin wist NEC via Magnus Mattsson en Koki Ogawa voor rust al tweemaal te profiteren van de overtalsituatie. Enkele minuten na rust pakte Mees Hoedemakers rood voor een soortgelijke overtreding als Noslin in de eerste helft, waarna Kaj Sierhuis de spanning even terugbracht, voordat Mattsson en Sontje Hansen voor de beslissing zorgden: 4-1. NEC stijgt naar de achtste plek en duwt Fortuna naar de tiende plaats.

Aan de kant van NEC geen verrassingen in de opstelling. Trainer Rogier Meijer stuurde dezelfde elf namen het veld in die afgelopen week met 1-3 wonnen van PEC Zwolle. Lasse Schöne begon dus andermaal op de bank. Bij Fortuna viel er één wijziging waar te nemen. Mitchell Dijks, vorige week nog basisspeler tijdens de 1-0 zege op RKC Waalwijk, was er in Nijmegen niet bij wegens een blessure. Siemen Voet verving hem op de linksbackpositie.

Veel viel er niet te beleven in de openingsfase. Er was dan ook een grote fout voor nodig om de eerste serieuze kans te noteren na bijna twintig minuten spelen. Alen Halilovic wilde Deroy Duarte aanspelen, maar dat haf Magnus Mattsson door. De Deen legde af op Elayis Tavsan, wiens inzet door uitstekend ingrijpen van Duarte naast ging.

Uit het niets kantelde de wedstrijd volledig. Noslin leed balverlies en in een poging de bal te heroveren raakte hij met zijn voet de enkel van Calvin Verdonk. Scheidsrechter Edwin van de Graaf gaf in eerste instantie geel, maar na het zien van de beelden besloot hij anders: direct rood. Toch wist Fortuna vrijwel direct voor gevaar te zorgen. Na een korte combinatie loste Halilovic een schot, dat via de bovenkant van de lat over ging.

Aan de andere kant speelde Halilovic weer een hoofdrol, maar dit keer in negatieve zin. De Kroaat leed binnen een seconde of vijf tweemaal balverlies. Koki Ogawa nam het balbezit over en gaf af op Mattsson, die van afstand uithaalde en met een streep de kruising vond: 1-0. Daar leek het voor rust ook bij te blijven, totdat de tweede minuut van de blessuretijd aanbrak. Dirk Proper speelde Mattsson aan, die een fraaie voetbeweging in huis had op Ogawa. De Japanner rondde van dichtbij af: 2-0.

Fortuna-trainer Danny Buijs besloot in de rust om Halilovic in de kleedkamer achter te laten voor Ragnar Oratmangoen. De invaller zag Hoedemakers een soortgelijke overtreding begaan als Noslin in de eerste helft. Dit keer was Arianit Ferati en weer gaf Van de Graaf rood. Toch bleef NEC de bovenliggende partij en had het zelfs zijn voorsprong kunnen vergroten. Proper schoot net over, terwijl een kopbal van Ogawa naast ging.

Fortuna kwam uit het niets terug in de wedstrijd. Sierhuis werd aangespeeld op de rand van de zestien en krulde de bal heerlijk in de verre hoek: 2-1. De Limburgse supporters in het Goffertstadion zagen hun hoop op een resultaat alweer snel vervliegen. Opnieuw was Ogawa belangrijk bij het het heroveren van de bal. Hansen snelde op links langs zijn tegenstander en gaf voor op Mattsson, die simpel binnenkopte: 3-1.

Als Fortuna nog hoop had, dan was die een kwartier voor tijd definitief verdwenen. Tavsan zag zijn schot eerst gekraakt worden. De ongelukkige Sittarders zagen de bal bij Hansen terechtkomen, die de tijd en ruimte had voor een schijnschot en een daadwerkelijk schot. Ivor Pandur was kansloos: 4-1. Schöne werd daarna een invalbeurt gegund en de Deen schreef daarmee geschiedenis. Schöne kwam voor de 433ste keer in actie in de Eredivisie en daarmee evenaarde hij het record voor de buitenlander met de meeste wedstrijden op het hoogste niveau in Nederland.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 PSV 15 15 0 0 46 45 2 Feyenoord 15 11 2 2 30 35 3 AZ 15 10 3 2 25 33 4 FC Twente 15 10 3 2 15 33 5 Ajax 15 7 3 5 5 24 6 Go Ahead Eagles 15 6 4 5 3 22 7 Sparta Rotterdam 15 6 3 6 0 21 8 NEC 16 5 6 5 3 21 9 sc Heerenveen 15 6 1 8 -5 19 10 Fortuna Sittard 16 5 4 7 -11 19 11 PEC Zwolle 15 5 2 8 -5 17 12 Excelsior 15 3 7 5 -5 16 13 FC Utrecht 15 4 4 7 -9 16 14 Heracles Almelo 15 4 3 8 -15 15 15 RKC Waalwijk 15 4 1 10 -13 13 16 Almere City FC 15 3 4 8 -21 13 17 Vitesse 15 3 2 10 -20 11 18 FC Volendam 15 2 2 11 -23 8

