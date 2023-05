Twee Nederlanders in de basis bij Bundesliga-duel tussen Bayern en Schalke

Zaterdag, 13 mei 2023 om 14:20 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 14:30

Bayern München heeft de opstelling voor het Bundesliga-duel met Schalke 04 bekendgemaakt. Trainer Thomas Tuchel kiest ervoor om met twee andere spelers te beginnen dan vorig weekend tegen Werder Bremen (1-2 zege). Ryan Gravenberch en Sadio Mané verhuizen naar de bank, terwijl Thomas Müller en Leroy Sané het juist vanaf de eerste minuut mogen laten zien. Ook Matthijs de Ligt en Noussair Mazraoui starten aan het duel. De Ligt is niet de enige Nederlander op het veld, want aan de kant van Schalke is er een basisplaats voor Sepp van den Berg. De wedstrijd begint om 15.30 uur en is te zien op Viaplay.

Onder de lat staat bij Bayern zoals vanzelfsprekend Yann Sommer, die nog altijd de geblesseerde Manuel Neuer vervangt. Voor hem staat een viermansverdediging, die van links naar rechts bestaat uit João Cancelo, De Ligt, Benjamin Pavard en Mazraoui. Het middenveld wordt gevormd door Jamal Musiala, Müller en Joshua Kimmich, en voorin wordt spits Serge Gnabry geflankeerd door Kingsley Coman en Sané.

Met één punt voorsprong op Dortmund kan Bayern zich geen puntenverlies veroorloven. Schalke lijkt daarvoor de ideale tegenstander, daar der Rekordmeister de laatste elf wedstrijden tegen de ploeg uit Gelsenkirchen won. Het laatste thuisduel van Bayern met Schalke eindigde in liefst 8-0. Bovendien is de ploeg van Tuchel in de Bundesliga dit seizoen nog ongeslagen in de Allianz Arena. Tuchel kan weer beschikken over Leon Goretzka, die terugkeert van een schorsing. De geblesseerden Alphonso Davies (dij), Lucas Hernández (knie), Josip Stanisic (hamstring) en Neuer (gebroken been) zijn er niet bij. Laatstgenoemde, die op het WK voor het laatst in actie kwam, heeft de individuele training weer hervat.

Met drie wedstrijden te gaan en twee punten voorsprong op de nummers zestien én zeventien heeft Schalke de punten dringend nodig. De ploeg van trainer Thomas Reis heeft de laatste weken enorme bergen verzet door drie van zijn laatste vier duels te winnen. Vorige week vrijdag zorgde Marius Bülter in minuut 90+12 (!) voor de winnende treffer tegen 1. FSV Mainz 05 (2-3). Die zege zorgde ervoor dat die Königsblauen voor het eerst sinds oktober vorig jaar weer minimaal vijftiende staan. Schalke verzamelde in de tweede seizoenshelft liefst 21 punten: nog nooit degradeerde een ploeg die dat puntenaantal behaalde in het tweede gedeelte van het seizoen. Na Bayern wachten Eintracht Frankfurt en RB Leipzig nog.

Opstelling Bayern München: Sommer; Mazraoui, Pavard, De Ligt, Cancelo; Kimmich, Müller, Musiala; Coman, Gnabry, Sané.

Opstelling Schalke 04: Schwolow; Brunner, Van den Berg, Kaminski, Uronen; Král, Latza, Krauß; Karaman, Frey, Bülter.