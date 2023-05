Twee Nederlanders aan de aftrap bij Manchester United - Fulham

Zondag, 28 mei 2023 om 16:40 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 16:45

Manchester United-manager Erik ten Hag heeft voor de wedstrijd tegen Fulham een basisplaats ingeruimd voor Tyrell Malacia. Hij start als vanzelfsprekend op de linksbackpositie. Wout Weghorst neemt plaats op de bank. Aan de kant van Fulham is Kenny Tete de rechtsback. De wedstrijd begint om 17.30 uur Nederlandse tijd en is te zien op Viaplay.

United begint met David de Gea onder de lat. De Spanjaard ziet het centrale duo Harry Maguire en Victor Lindelöf voor zich. Diogo Dalot staat op rechts, terwijl Malacia de linkerkant bestrijkt. Casemiro en Fred zijn de controleurs op het middenveld. Bruno Fernandes moet op 10 voor de creativiteit zorgen. Spits Marcus Rashford wordt geflankeerd door Alejandro Garnacho (rechts) en Jadon Sancho (links)

Voor United komt Fulham als een tussendoortje. The Red Devils plaatsten zich midweeks middels een klinkende 4-1 zege op Chelsea voor de groepsfase van de Champions League. Daarmee is het grote doel van de club gehaald, maar het seizoen kan nog een stuk mooier worden. Volgende week zaterdag staat de FA Cup-finale tegen Manchester City op het programma. Tegen Fulham is het dus vooral zaak om geen nieuwe blessures op te lopen. De ziekenboeg van United is al behoorlijk gevuld en donderdag kwamen Antony (enkel) en Luke Shaw (rug) daar nog eens bij. Ook onder meer Lisandro Martínez, Donny van de Beek en Marcel Sabitzer moeten tegen Fulham verstek laten gaan. Bij winst is United zeker van plek drie.

Net als voor United staat er ook voor Fulham niet echt iets meer op het spel. De Londenaren staan tiende en kunnen in de laatste speelronde niet meer stijgen of dalen. Manager Marco Silva kan op Old Trafford geen beroep doen op de geblesseerden Layvin Kurzawa, Tim Ream en voormalig Mancunian Andreas Pereira. Tete is wel van de partij bij the Cottagers. De veertienvoudig Oranje-international is een vaste waarde op de rechtsbackpositie. Tete kwam dit seizoen al tot 2.747 speelminuten: slechts zes spelers maakten meer minuten. Voormalig PSV’er Carlos Vinícius verkeert de laatste weken in bloedvorm. De Braziliaan maakte drie treffers in zijn laatste vier wedstrijden voor de club.

Opstelling Manchester United: De Gea; Dalot, Maguire, Lindelöf, Malacia; Casemiro, Fred; Garnacho, Fernandes, Sancho; Rashford

Opstelling Fulham: Leno; Tete, Adarabioyo, Diop, Robinson; Lukic, Pahlinha; Wilson, Cairney, Willian; Mitrovic.