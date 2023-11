Twee Nederlanders aan de aftrap bij kraker tussen City en Liverpool

Zaterdag, 25 november 2023 om 12:44 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:49

Het duel tussen Manchester City en Liverpool vormt de absolute kraker in speelronde 13 van de Premier League. De Engelse grootmachten trappen zaterdagmiddag om 13:30 uur af in het Etihad Stadium en doen dat met twee Nederlanders in de basis. Virgil van Dijk en Nathan Aké behoren tot de starters.

Wat opvalt bij Liverpool is dat Alexis Mac Allister terugkeert van een schorsing. Hij vormt het middenveld met Curtis Jones en Dominik Szoboszlai. Jones is voldoende hersteld van een blessure die hem enige tijd aan de kant hield.

In tegenstelling tot de gewonnen thuiswedstrijd tegen Brentford (3-0) voert Jürgen Klopp dus twee wijzigingen door. De terugkeer van bovengenoemd tweetal betekent slecht nieuws voor Cody Gakpo. De Oranje-international begint op de bank.

Ook voor Ryan Gravenberch is er geen plek weggelegd bij de eerste elf. De middenvelder blijft zodoende steken op drie basisplaatsen tot dusver dit seizoen. De voorhoede wordt gevormd door Mohamed Salah, Diogo Jota en Darwin Núñez.

Aan de kant van Manchester City is er een basisplaats voor Aké. De verdediger kon niet in actie komen met het Nederlands elftal tijdens de afgelopen EK-kwalificatieduels, maar staat dus wel aan de aftrap voor de kraker in de Premier League.

Aké is ook meteen de enige wijziging die Guardiola doorvoert in zijn startopstelling ten opzichte van het 4-4 gelijkspel tegen Chelsea. De Nederlander vult de plek in Josko Gvardiol. Wat verder opvalt is dat Erling Braut Haaland fit genoeg is en Jack Grealish niet tot de selectie behoort.

Het verschil op de ranglijst tussen City en Liverpool is één punt in het voordeel van de ploeg van Guardiola. Van de laatste vier onderlinge ontmoetingen wonnen beide clubs er twee. City - Liverpool is live te zien bij Viaplay.

Opstelling Manchester City: Ederson; Walker, Akanji, Dias, Ake; Rodrigo, Bernardo Silva; Foden, Doku, Alvarez; Haaland.

Opstelling Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Tsimikas; Mac Allister, Szoboszlai, Jones; Salah, Núñez, Jota.