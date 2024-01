‘Twee Londense ploegen strijden om Pavlidis: ook Barça houdt spits in de gaten’

Chelsea, Fulham en FC Barcelona houden de situatie van Vangelis Pavlidis nauwlettend in de gaten. Dat schrijft de Evening Standard dinsdag. Vooral Fulham zou de Griekse spits met bovengemiddelde interesse volgen, maar ook Chelsea, AC Milan en Barça zouden al scouts naar Alkmaar hebben gestuurd.

Een vertrek van Pavlidis naar Fulham zou vooral reëel worden als aan één voorwaarde wordt voldaan: Ex-PSV'er Carlos Vinicius of Rodrigo Muniz zou de deur van Craven Cottage achter zich moeten dichttrekken.

Bij een transfer van een van die twee spitsen komt een overgang van Pavlidis plots heel dichtbij. De Griek wilde eigenlijk deze zomer Alkmaar al verlaten. Uiteindelijk vond dat geen doorgang.

Dat had er alles mee te maken dat geen enkele 'geschikte club' zich meldde voor de spits. Clubs als Valencia en Benfica hengelden toentertijd nog wel naar de diensten van de gedeeld topscorer van de Eredivisie.

In gesprek met De Telegraaf vertelde Pavlidis enkele dagen geleden al dat een transfer deze winter niet ondenkbaar, maar ook niet gegarandeerd is. "Of er dingen spelen? Daar praat ik nu niet over, dat houd ik liever voor mezelf."

"Het is duidelijk dat ik er fysiek en technisch klaar voor ben om een volgende stap te maken. De transferwindow in de winter is natuurlijk wel anders dan in de zomer. Het is in meerdere opzichten moeilijker. Daarom weet ik niet of dit het juiste moment is."

Mocht een transfer deze winter uitblijven, zal Pavlidis niet bij de pakken neer gaan zitten. "Ik heb bij AZ genoeg dingen om voor te spelen. Ik ben heel gemotiveerd om topscorer te worden, met AZ te spelen voor een plek in de Champions League en voor succes te gaan in de beker. Ik wil een trofee winnen met AZ."

