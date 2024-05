Twee grote afwezigen bij chique XXL-afscheidsdiner van Kylian Mbappé

Kylian Mbappé heeft alles en iedereen vaarwel gezegd bij Paris Saint-Germain middels een luxe afscheidsdiner. De Franse sterspeler, die met zijn ploeg zaterdag de bekerfinale speelt tegen Olympique Lyon, nodigde 250 gasten uit voor het etentje in het beroemde ‘Gigi’ in Parijs.

Waar de toekomst van Mbappé ligt is nog niet officieel bekend, maar vast staat dat de aanvaller bezig is aan zijn laatste weken in dienst van Paris Saint-Germain. Na dit seizoen komt er een einde aan de lucratieve samenwerking.

Mbappé besloot voor zo'n 250 genodigden een chique diner te organiseren in het deftige 'Gigi' in Parijs. Niet iedereen was daarbij uitgenodigd. Voorzitter Nasser Al-Khelaïfi en de Franse president Emmanuel Macron waren de grote afwezigen.

Al-Khelaïfi en Macron maakten zich hoogstpersoonlijk hard voor een langer verblijf van Mbappé in Parijs. Het tweetal voerde meerdere charmeoffensieven, maar zien de Fransman zeer waarschijnlijk naar Real Madrid verhuizen.

Toeval of niet: het diner dat Mbappé maandag organiseerde vond plaats in een gebouw dat omschreven wordt als ‘La Maison Blanche’ (vrij vertaald: het Witte Huis). Op beelden op internet is onder meer te zien hoe de sterspeler de menigte toespreekt.

Franse media schrijven dat Mbappé veel van zijn ploeggenoten had uitgenodigd voor het etentje. Daarnaast waren er enkele stafleden, vrienden, familieleden, z’n kapper en mensen van de communicatieafdeling van PSG.

Macron was wel uitgenodigd, maar schitterde dus net als Al-Khelaïfi door afwezigheid. Met de steenrijke eigenaar kwam het onlangs tot een harde clash in de catacomben van het Parc des Princes.

De verstandhouding tussen het duo was al gedaald tot het vriespunt en rond het thuisduel met Toulouse leek alles eruit te komen. Volgens de berichtgeving hadden Mbappé en Al-Khelaïfi elkaar al niet gesproken sinds de spits zijn vertrek uit het Parc des Princes aankondigde.

Volgens Le Parisien was Al-Khelaïfi boos omdat hij door de steraanvaller niet genoemd werd in diens afscheidsvideo. Er zou over en weer geschreeuwd zijn. Zaterdag zit het tijdperk Mbappé in Parijs er definitief op.

