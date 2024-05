Twee FC Twente-spelers één dag voor cruciale wedstrijd gespot op festival

Mees Hilgers en Naci Ünüvar hebben voor opschudding gezorgd in aanloop naar het duel met PEC Zwolle van afgelopen zondag. De twee FC Twente-spelers, die allebei in actie kwamen, stonden daags voor de belangrijke laatste competitiewedstrijd op een festival in Enschede.

Via internet gingen zaterdag beelden rond van Joshua Brenet, die op Freshtival was gesignaleerd. De verbannen verdediger - Brenet zag zijn contract bij Twente ontbonden worden na een veroordeling - had ook twee voormalig ploeggenoten bij zich.

Dat bleken Hilgers en Ünüvar te zijn. Opvallend, daar zij zondag voor de belangrijke competitiewedstrijd tegen PEC Zwolle stonden. Twente won bij de provinciegenoot en stelde uiteindelijk Champions League-voetbal veilig.

Hilgers stond gek genoeg in de basis tegen PEC Zwolle en werd twintig minuten voor tijd naar de kant gehaald door trainer Joseph Oosting. Ünüvar werd op slag van rust binnen de lijnen gebracht voor Mitchell van Bergen.

Het uitje van de twee Twente-spelers is onderwerp van gesprek in de podcast De Ballen Verstand van TC Tubantia. "De namen kunnen we gewoon noemen, want iedereen heeft ze gezien", vertelt voormalig clubwatcher Fardau Wagenaar.

"Een dag voor zó'n belangrijke wedstrijd... Dan denk je: doe dat nou niet!", aldus Wagenaar. Brenet was een dag later overigens ook bij het duel in Zwolle aanwezig. De verdediger ging op de schouders bij zijn ploeggenoten en vierde het feest uitgebreid mee.

"Als hij zo belangrijk is voor die groep, waarom kan Brenet op zo'n moment dan geen man zijn?", gaat Wagenaar verder. Leon ten Voorde, huidig clubwatcher, merkt op dat Brenet 'totaal geen verantwoordelijkheidsbesef' heeft.

"Als jij een speler bent van dertig jaar met die ervaring, en stel dat die jonge jongens met het idee zijn gekomen om naar dat festival te gaan, dan moet hij zeggen: 'Jongens, dit is niet verstandig.' Daar lopen 30.000 mensen, veel Twente-supporters ook. Alles wordt gefilmd. Dat moet je zelf ook niet willen."

Ten Voorde gelooft niet dat de spelers er langer dan twee uur zijn geweest. "Maar Brenet heeft veel te veel invloed op die jonge spelers. Ze gaan een avond voor de wedstrijd naar een festival. Dat kan gewoon niet!"

"Als je dat bij een amateurclub doet, speel je de volgende dag niet", aldus Ten Voorde. "Supporters hebben de hele week wakker gelegen voor die wedstrijd. Die zijn daar zó mee bezig. En dan ga jij als voetballer daar naartoe een dag voor de wedstrijd..."

