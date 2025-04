Twee fans overleden voorafgaand aan duel tussen Colo-Colo en Fortaleza

Er zijn in de nacht van donderdag op vrijdag (Nederlandse tijd) twee doden gevallen voorafgaand aan het duel tussen Colo-Colo en Fortaleza in de Zuid-Amerikaanse equivalent van de Champions League. Lokale media melden dat het om twee tieners gaat.

Vóór het duel ontstond chaos buiten het stadion. Honderden supporters probeerden zonder kaartje binnen te komen en zo naar de wedstrijd te kijken.

Twee fans zouden zijn bezweken onder hekken die omver waren geduwd. "Er ontstond een stormloop die resulteerde in het instorten van een hek", zegt officier van justitie Francisco Morales.

"We onderzoeken momenteel nog of er een politievoertuig betrokken was bij de dood." De wedstrijd ging wel door, maar werd in de zeventigste minuut gestaakt nadat het binnen het stadion ook misging.

Supporters van de thuisclub gooiden voorwerp op het veld, braken een glazen wand en kwamen op het veld.