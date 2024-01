Twee clubs informeren bij Feyenoord naar bankzitter Ramiz Zerrouki

Ramiz Zerrouki mag deze winter niet bij Feyenoord vertrekken, zo meldt Voetbal International-journalist Martijn Krabbendam. De Algerijnse middenvelder kan naar verluidt wel rekenen op interesse van een club uit de Franse Ligue 1 en Turkse Süper Lig.

Namen van de twee geïnteresseerde clubs in Zerrouki worden door Krabbendam niet genoemd, maar volgens ‘bronnen in Frankrijk en Turkije’ is er geïnformeerd naar de mogelijkheden om de middenvelder te kopen of te huren.

Feyenoord is echter niet van plan om nu al afscheid te nemen van de middenvelder in wie het zo veel tijd, geld en energie heeft gestoken, schrijft Krabbendam. “Daarbij heeft Zerrouki zich dit seizoen in de Champions League laten zien en geldt hij bovendien als de vervanger van Mats Wieffer, mocht die komende zomer een transfer maken naar een Europese topclub.”

Zerrouki tekende in mei vorig jaar na een lange transfersoap uiteindelijk voor vijf seizoenen in De Kuip. Feyenoord betaalde circa acht miljoen euro om de Algerijns international van FC Twente over te nemen.

Zerrouki is er in zijn eerste seizoen bij Feyenoord vooralsnog niet in geslaagd om een basisplaats te veroveren. Als controlerende middenvelder moet hij onder trainer Arne Slot vooralsnog Mats Wieffer voor zich dulden.

De geboren Amsterdammer kwam tot nog toe tot 906 speelminuten, verdeeld over 19 duels. Vorige maand kreeg Zerrouki van Slot wel een basisplaats in het Champions League-duel met Celtic (2-1 verlies). Hij veroorzaakte toen na een half uur spelen een penalty, die werd benut, waardoor Feyenoord al vroeg achter de feiten aanliep.

Dilrosun

Volgens Krabbendam mag Javairô Dilrosun in tegenstelling tot Zerrouki wel uit De Kuip vertrekken. Er is echter nog geen enkel bod bij Feyenoord neergelegd dat ‘zo serieus’ was dat het over een vertrek van de 25-jarige vleugelaanvaller wilde nadenken.

