‘Tv-commentator vergelijkt Upamecano via snerende bijnaam met Maguire’

Woensdag, 19 april 2023 om 23:44 • Laatste update: 00:01

Dayot Upamecano zal zich de dubbele Champions League-ontmoeting met Manchester City nog lang heugen. De verdediger van Bayern München presteerde zowel in de heen- als terugwedstrijd verschrikkelijk en stond met diverse grove fouten aan de basis van de uitschakeling van de Duitsers. Opmerkelijk genoeg lijkt Upamecano bij de Arabische zender beIN Sports live op tv tijdens het duel 'UpaMaguire' te zijn genoemd, refererend aan de veelvuldig bekritiseerde en bespotte Manchester United-verdediger Harry Maguire.

Upamecano grossierde vorige week in Engeland al in balverlies en gaf daarmee onder meer de 2-0 van Bernardo Silva weg. In de eigen Allianz Arena ging het woensdag niet veel beter voor de Fransman. De mandekker leek rood te krijgen voor het neerhalen van de doorgebroken Erling Braut Haaland, maar kwam ermee weg omdat de Noor in buitenspelpositie bleek te hebben gestaan in aanloop daarnaartoe. Upamecano gaf daarna een penalty weg met een ongelukkige handsbal. Die strafschop werd gemist door Haaland. In de tweede helft gleed Upamecano knullig uit. Haaland glipte er met de bal aan de voet langs en bracht City met een vernietigend schot op 0-1. Uiteindelijk werd het nog 1-1 via een penalty van Joshua Kimmich.