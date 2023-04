Tv-aanbieders troeven ESPN af met uitgebracht megabod op Eredivisie-rechten

Het consortium van tv-aanbieders bestaande uit KPN, VodafoneZiggo, T-Mobile en DELTA heeft dinsdag een bod ter waarde van ruim twee miljard euro neergelegd bij Eredivisie CV-directeur Jan de Jong en de mediacommissie van de Eredivisie-clubs. Dat meldt De Telegraaf. De krant meldt dat zij hun achterban gaan informeren, die zich over dat bod en dat van ESPN gaan buigen. Het bedrag van ruim twee miljard euro gaat over de periode tussen 2025 en 2035, waardoor de clubs op jaarbasis zo'n 200 miljoen euro kunnen toucheren.

Op 17 april werd al bekend dat de vier bovengenoemde tv-aanbieders de uitzendrechten van de Eredivisie gezamenlijk willen overnemen, om de exclusiviteit van uitzending vanaf 2025 aan banden te leggen. ESPN heeft momenteel de exclusieve uitzendrechten voor de Eredivisie en deed al een bod van ongeveer anderhalf miljard euro om ook de rechten tussen 2025 en 2035 te verkrijgen. ESPN, onderdeel van de Amerikaanse Disney-groep, leek de strijd om de rechten over die periode al gewonnen te hebben.

Dat kwam omdat de kabelaanbieders maar niet met een concreet bod kwamen. Bovendien wilden de noodzakelijke vijf zesde meerderheid van de clubs het liefst zo snel mogelijkheid duidelijkheid. Die clubs waren tevreden over het bod van ESPN. Het was de bedoeling om het bod op 8 mei in stemming te brengen. Met het concrete bod van de vier televisie-aanbieders is het nu nog maar de vraag of het daarvan komt. Het bod van het consortium is namelijk significant hoger dan dat van ESPN. Op jaarbasis zou het verschil zo'n vijftig miljoen euro bedragen.

De kabelaars hebben de Eredivisie-clubs en ECV-directeur De Jong toegezegd het Eredivisie-voetbal betaalbaar te houden en breed beschikbaar te stellen. De wedstrijden zouden dan ook op het open net te zien zijn. De Telgraaf schrijft dat betaalbaarheid een 'dingetje' kan worden voor de mededingingsautoriteiten. Het consortium heeft hierover al contact gehad met de ACM (Autoriteit Consumenten en Markt) en gelooft dat hun bod kans van slagen heeft en wordt toegestaan. Daarbij zouden de vier tv-aanbieders verplicht worden op prijs met elkaar te concurreren, zodat de klant niet geconfronteerd wordt met prijsopdrijving.