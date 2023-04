Tv-aanbieders steken koppen bij elkaar en willen Eredivisie weer voor iedereen

Maandag, 17 april 2023 om 12:29 • Laatste update: 12:33

Vier Nederlandse tv-aanbieders hebben een voorstel op tafel liggen om de Eredivisie weer 'breder beschikbaar' te maken. VodafoneZiggo, KPN, T-Mobile en DELTA willen de televisierechten van de competitie gezamenlijk overnemen, om de exclusiviteit van uitzending vanaf 2025 aan banden te leggen. Nu heeft ESPN nog het alleenrecht op uitzending van live Eredivisie-wedstrijden.

VodafoneZiggo schrijft in een statement 'zich de komende jaren samen sterk te willen maken voor het Nederlandse voetbal en voor het kijkplezier van alle voetballiefhebbers'. De vier aanbieders hebben daarom een voorstel ingediend bij de Eredivisie CV (ECV) om de televisierechten vanaf 2025 in handen te krijgen. De ECV exploiteert die rechten momenteel samen met een buitenlandse partij. In de nieuwe situatie zou Eredivisie-voetbal in alle Nederlandse huishoudens te zien moeten kunnen zijn. "Een win-win-win voor voetbalfans, clubs, en Nederlandse tv-aanbieders", noemt VodafoneZiggo het.

Momenteel heeft ESPN het alleenrecht op uitzending van live Eredivisie-voetbal. Samenvattingen worden door de NOS uitgezonden. ESPN leek onlangs nog hard op weg om het contract met de ECV te verlengen, dat al sinds 2012 loopt. Het toenmalige FOX sloot toen een overeenkomst waarbij een miljard euro gemoeid was. ESPN heeft nu 1,7 miljard euro over om de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie vanaf 2025 nog eens tien jaar te mogen uitzenden.

Het voorstel van de tv-aanbieders is maandag naar het bestuur van de ECV gestuurd. Dat zal zich er de komende tijd samen met de achttien Eredivisie-clubs over buigen. Verdere details, waaronder de hoogte van de bedragen, woren niet vermeld. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) is geïnformeerd over het voorstel en er is gehandeld in overeenstemming met de toepasselijke mededingingsregels.