Turkse topclub wil Victor Osimhen verlossen en spits overnemen van Napoli

Galatasaray werkt hard aan de komst van Victor Osimhen, zo meldt Gianluca Di Marzio, journalist van Sky Sport Italia. De 25-jarige spits werd bij Napoli uit de selectie gezet na afgeketste transfers en conflicten met het bestuur van de club. Galatasaray wil uitkomst bieden.

Osimhen had zijn zinnen gezet op een transfer deze zomer. In zijn contract had hij een afkoopsom staan van 130 miljoen euro, maar geen enkele club was bereid om dat te betalen. Chelsea en Al-Ahli gingen in onderhandeling met Napoli, maar kwamen niet tot een akkoord.

Chelsea bood de Nigeriaan een salaris aan dat naar verluidt ruim twee keer lager was dan wat hij bij Napoli verdient. Daarom wilde hij een transfer naar Londen niet maken, ondanks dat beide clubs het wel met elkaar eens waren geworden.

Al-Ahli bood Osimhen ondertussen een salaris aan van veertig miljoen euro per jaar, en de spits had de overstap graag gemaakt. Deze keer kwam Napoli er echter niet uit met de club uit Saudi-Arabië. Al-Ahli besloot vervolgens maar om door te schakelen, en nam Ivan Toney over van Brentford.

Napoli was dusdanig zeker van een aanstaand vertrek van Osimhen, dat de club zich alvast versterkte met Romelu Lukaku. Nu heeft de Italiaanse club dus plotseling twee topspitsen. Het rugnummer 9 van Osimhen is inmiddels echter aan Lukaku gegeven, en Osimhen is bovendien uit de selectie gezet van i Partenopei.

Daarom is Osimhen er nu op gebrand om alsnog een transfer te maken, al is de transfermarkt in alle Europese topcompetities al gesloten. Daardoor blijven er niet veel opties over voor Osimhen.

Galatasaray heeft Napoli een (huur)voorstel gestuurd, mogelijk ook met het oog op de blessure van Mauro Icardi, die ongeveer een maand uit de roulatie zal zijn. In Turkije sluit de transferperiode pas op 13 september, waardoor de clubs nog de tijd hebben om tot een deal te komen.