Turkse fans duiken om 02:23 uur op bij spelershotel Nederland en verstoren nachtrust Oranje-internationals

Op beelden van Voetbal Ultras is te zien dat er rond half drie in de nacht flink wat vuurwerk wordt afgestoken bij het Grand Hyatt. Dat is het luxueuze hotel waarin de Oranje-internationals verblijven in aanloop naar de kwartfinale tegen Turkije, die zaterdagavond wordt gespeeld in het Olympiastadion in Berlijn.

Het populaire supportersaccount Voetbal Ultras kan de actie wel waarderen. “De toon is gezet. Turkse supporters (Galatasaray) hebben afgelopen nacht vuurwerk afgestoken bij het spelershotel van Nederland in Berlijn. Gaat Nederland vanavond winnen, of zullen de straten overspoeld worden door toeterende auto's?”

Veel invloed zal de actie van de Turkse fans niet hebben. De kwartfinale tussen Nederland en Turkije begint zaterdagavond pas om 21:00 uur, waardoor de Oranje-internationals nog genoeg tijd hebben om bij te slapen en uit te rusten.

