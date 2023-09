Turkse club wil op Deadline Day toeslaan bij Feyenoord en start gesprekken

Vrijdag, 15 september 2023 om 13:01 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:34

Feyenoord is in gesprek met Istanbul Basaksehir over een transfer van Javairô Dilrosun, zo meldt de Turkse journalist Yagiz Sabuncuoglu. De buitenspeler is in Rotterdam op een zijspoor beland en lijkt dit seizoen niet op veel speeltijd te hoeven rekenen. Basaksehir wil een einde maken aan de uitzichtloze situatie van Dilrosun door hem op de Turkse Deadline Day naar de Süper Lig te halen.

Sabuncuoglu, een doorgaans betrouwbare Turkse sportjournalist, weet dat Feyenoord en Basaksehir de onderhandelingen over Dilrosun zijn gestart. Niet duidelijk is of het over een huurdeal gaat of een permanente overstap. Dilrosun, vorig jaar zomer voor vier miljoen euro door Feyenoord overgenomen van Hertha BSC, heeft nog een contract tot medio 2026.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Bekend is dat de aanvaller eventueel mag vertrekken, zo liet algemeen en technisch directeur Dennis te Kloese onlangs weten aan het Algemeen Dagblad. “"Er speelt nog wel iets rond Dilrosun. Er is interesse voor hem van clubs uit landen waar de markt uiteraard nog wel open is.” De transfermarkt is nog open in verschillende landen. In Turkije sluit de markt vrijdagavond.

Eerder deze zomer werd Dilrosun al in verband gebracht met een overstap naar Olympiakos. De Griekse recordkampioen moest echter wel een schappelijke transfersom op tafel zien te leggen. De waarde van de flankspeler wordt geschat op zo'n zes miljoen euro. Dilrosun was sinds zijn komst naar De Kuip goed voor 45 officiële wedstrijden, 6 goals en 8 assists.