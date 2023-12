Turkse bond neemt eerste rigoureuze maatregel na ‘walgelijke aanval’ op arbiter

De Turkse voetbalbond TFF heeft alle binnenlandse competities stilgelegd. Maandagavond ging het direct na de wedstrijd tussen MKE Ankaragücü en Çaykur Rizespor (1-1) volledig mis. Er ontstond een massale rel, waarbij scheidsrechter Halil Umut Meler naar de grond werd geslagen door een woeste Faruk Koca, de president van Ankaragücü.

Koca betrad direct na het laatste fluitsignaal van Meler het veld. Hij liep naar de dienstdoende arbiter toe en werkte hem met een vuistslag naar de grond. Een grote veldslag brak vervolgens uit.

Volgens de berichtgeving van GOAL bleef Meler nog enige tijd op de grond liggen. Toen de scheidsrechter weer op kon staan, werd hij onder strenge veiligheidsmaatregelen terug naar de kleedkamer gebracht.

Reactie Turkse voetbalbond

De TFF heeft inmiddels via de officiële kanalen gereageerd. “We veroordelen de onmenselijke en verachtelijke aanval op scheidsrechter Halil Umut Meler door zelfbewuste criminelen ten zeerste en volgens de gezondheidstoestand van Meler op de voet. We wensen onze gewaardeerde scheidsrechter een spoedig herstel.”

De voetbalbond stelt dat alle belanghebbenden in het Turkse voetbal zijn geraakt. “Iedereen die het heeft gemunt op scheidsrechters en misdaden tegen scheidsrechters heeft toegejuicht, is medeplichtig aan deze verachtelijke misdaad. Onverantwoordelijke statements van voorzitters, managers, coaches en tv-commentators hebben de weg voor deze walgelijke aanval vrijgemaakt.”

Ankaragücü, Koca en de andere daders worden volgens de TFF op de 'zwaarst mogelijke manier' gestraft. Tot slot laat de voetbalbond weten dat alle competities in Turkije voor onbepaalde tijd zijn stilgelegd.

Het is vooralsnog onduidelijk hoe het met Meler gaat. De 37-jarige arbiter is een internationale topscheidsrechter en floot onder meer Lazio - Celtic (2-0) in de Champions League. In de Turkse Süper Lig was hij dit seizoen in totaal acht keer leidsman.

