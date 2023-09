Turkije ontslaat bondscoach Kuntz en bereikt akkoord met ‘het vliegtuigje’

Woensdag, 20 september 2023 om 16:25 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 16:33

Vincenzo Montella wordt de nieuwe bondscoach van Turkije, zo melden bronnen uit dat land en Italië. Dinsdag zijn de oefenmeester en de Turkse bond tot overeenstemming gekomen over een driejarig contract, weet onder meer La Gazzetta dello Sport. Montella is de opvolger van Stefan Kuntz, die woensdagmiddag zijn congé kreeg.

Kuntz werd bijna precies twee jaar geleden aangesteld als trainer van Turkije. De Duitser was de opvolger van Senol Günes, die na de 6-1 nederlaag tegen het Nederlands elftal in de WK-kwalificatiecampagne ontslagen werd. Kuntz loodste Turkije naar de tweede plek in de groep achter Oranje, waarna Portugal in de play-offs te sterk bleek. In de EK-kwalificatiecampagne staat Turkije er met tien punten uit vijf duels niet slecht voor, al kwam Kuntz onder druk te staan na het gelijkspel bij Armenië (1-1) en de oefennederlaag tegen Japan (4-2). Bovendien was het veldspel gedurende zijn tijd als bondscoach lang niet altijd overtuigend.

"Na de evaluatiebijeenkomst die vandaag werd gehouden met bondscoach Stefan Kuntz, heeft de Raad van Bestuur van de Turkse voetbalfederatie ingestemd met het afscheid van de heer Kuntz, in het kader van goede wil en professionaliteit", laat de Turkse voetbalbond (TFF) weten. "Wij willen de heer Stefan Kuntz bedanken voor zijn bijdrage aan ons nationale voetbalteam en wensen hem veel succes in zijn toekomstige leven." Kuntz stond uiteindelijk twintig wedstrijden aan het roer bij Ay-Yildizlilar. Twaalf duels werden gewonnen, vijf keer werd er verloren en driemaal was een gelijkspel het eindresultaat.

Kuntz wordt dus opgevolgd door Montella, al heeft de TFF zijn aanstelling nog niet officieel bevestigd. Het vliegtuigje, die zijn bijnaam kreeg door zijn kleine postuur en manier van juichen, is geen onbekende in Turkije. Zijn laatste trainersklus was bij Adana Demirspor, waarmee hij uitstekende resultaten boekte. De vierde plaats van vorig seizoen was het absolute hoogtepunt. Daarmee kwalificeerde de club, die nu getraind wordt door Patrick Kluivert, zich voor de voorrondes van de Conference League. Montella was daarvoor trainer bij Fiorentina, Sevilla, AC Milan, Sampdoria, weer Fiorentina, Catania en AS Roma.