Turkije nog voor de aftrap tegen Kroatië stap dichter bij plaatsing voor EK 2024

Donderdag, 12 oktober 2023 om 20:03 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:26

Letland heeft in Groep D van de EK-kwalificatie zijn eerste zege behaald. De Baltische staat was dankzij treffers van Janis Ikaunieks en Daniels Balodis met 2-0 te sterk voor Armenië, dat eigenlijk had moeten winnen om een serieuze kans te houden op EK-deelname. Bij een gelijke puntenaantal tussen Turkije en Armenië eindigen de Turken op basis van onderling resultaat altijd boven Armenië (1-1, 1-2). Als Turkije er donderdagavond in slaagt Kroatië te verslaan, schudt het Armenië definitief van zich af.

Bijzonderheden:

Armenië, met onder meer voormalig Ajax-target Eduard Spertsyan in de basis, keek vijf minuten voor rust tegen een achterstand aan en daar had SC Cambuur-spits Roberts Uldrikis een behoorlijk aandeel in zonder de bal te raken. Uldrikis had een zeer handig overstapje in huis bij een lage voorzet van Alvis Jaunzems, waardoor Ikaunieks de perfecte kans kreeg om te scoren en dat deed hij dan ook: 1-0.

Een kleine tien minuten na rust kreeg Armenië een enorme meevaller, toen de Letse centrale verdediger Marcis Oss zijn tweede gele kaart gepresenteerd kreeg. Van een ommekeer was echter geen sprake. Sterker nog: twintig minuten voor tijd werd het 2-0. Uldrikis leek uit een hoekschop binnen te koppen, ware het niet dat een Armeen zijn inzet voor de doellijn weghaalde. De rebound bleek echter een prooi voor Balodis: 2-0.

Om 20:45 uur trappen Kroatië en Turkije af. Beide landen, net als Wales, begroeten de nederlaag van Armenië met groot gejuich. Wales, dat drie punten minder heeft dan Turkije, zou ook bij een Turkse zege in Kroatië nog op plek twee terecht kunnen komen. Kroatië staat eerste en zet bij een zege op Turkije een reuzenstap richting het EK. De nummers één en twee plaatsen zich voor het EK in Duitsland volgend jaar.

Stand Groep D:

1. Kroatië 4 - 10

2. Turkije 5 - 10

3. Armenië 6 - 7

4. Wales 5 - 7

5. Letland 6 - 3