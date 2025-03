Turkije laat geen spaan heel van Hongarije en stijgt naar hoogste divisie Nations League

Turkije is zondagavond gepromoveerd naar League A van de Nations League. De ploeg van bondscoach Vincenzo Montella liet het op bezoek bij Hongarije geen moment spannend worden en won met 0-3. Het was na de 3-1 zege van donderdag in de heenwedstrijd meer dan genoeg om te promoveren naar League A. Zo stijgt Turkije binnen twee seizoenen van League C van de Nations League naar A.

Hongarije had na de nederlaag in Turkije een grote overwinning nodig om te kunnen promoveren. Ex-Feyenoorder Orkun Kokçü, die in de heenwedstrijd het openingsdoelpunt maakte, ontbrak vanwege een schorsing.

De beste kansen waren in de openingsfase voor het thuisland, maar de bal wilde er niet in. Zo stuitte Daniel Gazdag in de 27ste minuut in kansrijke positie op de Turkse doelman Ugurcan Cakir. Even later schoot Dominik Szoboszlai, de sterspeler van Hongarije, een vrije trap op de lat.

Turkije greep de macht in de slotfase van de eerste helft. Ismail Yuksek werd in de 36ste minuut in het strafschopgebied aangetikt door Attila Fiola, die veel te laat was. Hakan Çalhanoglu schoot van elf meter binnen: 0-1.

Een fraaie aanval van Turkije leidde twee minuten later tot de beslissing in het tweeluik. Arda Güler tikte een lage voorzet van Oguz Aydin binnen: 0-2.

In de laatste minuut van de wedstrijd bouwde Turkije de score nog verder uit. Een voorzet van Baris Alper Yilmaz werd ingekopt door Abdülkerim Bardakci: 0-3.