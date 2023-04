‘Tuchel wil ’defensief denkend zestal‘ formeren en mikt op Casemiro’

Donderdag, 27 april 2023 om 11:24 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:26

Casemiro is op de radar verschenen bij Bayern München, zo weet Kicker donderdag te onthullen. De middenvelder van Manchester United is pas bezig aan zijn eerste seizoen in de Premier League en heeft nog een langdurig contract, maar dat weerhoudt Thomas Tuchel er niet van om een lijntje uit te gooien. Casemiro moet bij Bayern onderdeel gaan uitmaken van een defensief blok van zes spelers.

Kicker schrijft dat Tuchel 'zeer gecharmeerd' is van Casemiro. De Duitse oefenmeester is bezig om een defensief denkend zestal te formeren en ziet daarbij een belangrijke rol weggelegd voor de Braziliaan. Binnen de huidige selectie voldoen noch Joshua Kimmich, Leon Goretzka en Ryan Gravenberch aan de gestelde eisen. De onlangs aangetrokken Konrad Laimer, die werd overgenomen van RB Leipzig, wordt die taak nog niet toevertrouwd.

Casemiro heeft echter nog een contract tot medio 2026 en liet al meerdere keren weten goed op zijn plek te zitten bij United. De 31-jarige middenvelder maakte afgelopen zomer de overstap van Real Madrid en vormt een belangrijke schakel binnen het elftal van Erik ten Hag. The Mancunians maakten Real Madrid liefst zeventig miljoen euro over voor de diensten van Casemiro, waardoor een vertrek niet snel voor de hand zal liggen.

Casemiro vormt bij United vaak een defensief blok op het middenveld met Christian Eriksen, waarbij Bruno Fernandes wordt doorgeschoven naar een iets aanvallendere rol. Na driekwart seizoen staat de teller op 42 wedstrijden in alle competities. Daarin wist de Braziliaan vijf keer te scoren en fungeerde hij zes keer als aangever. Met de winst van de EFL Cup heeft Casemiro zijn eerste prijs als speler van United te pakken. In dienst van Real won hij onder meer vijf keer de Champions League.