Tuchel vol verbazing na blamage Bayern: ‘Het lijkt alsof de spelers…’

Zaterdag, 22 april 2023 om 19:17 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 19:22

Thomas Tuchel zoekt naar een verklaring voor de gevoelige nederlaag van Bayern München op bezoek bij FSV Mainz 05. Na de midweekse Champions League-eliminatie heeft der Rekordmeister nu ook de landstitel op het spel gezet. De ploeg van Tuchel kwam in het competitieduel nog met 0-1 voor, maar ging uiteindelijk met een 3-1 nederlaag van het veld. Volgens de oefenmeester leek het alsof zijn spelers dit seizoen al zeventig wedstrijden hadden gespeeld.

"We hebben geen energie, ik weet niet waarom", zei Tuchel na de ontluisterende nederlaag tegenover Sport1. “Het is heel moeilijk. De ploeg oogt alsof ze dit seizoen al zeventig wedstrijden hebben gespeeld... We zijn niet wakker, we zijn uitgeput.” Het is de eerste keer sinds oktober 2018 dat Bayern vier wedstrijden op rij zonder zege blijft. Door de 3-1 nederlaag tegen Mainz heeft Tuchel bovendien al evenveel wedstrijden verloren als de in maart ontslagen Julian Nagelsmann in het gehele seizoen.

Ook in gesprek met Sky Sport sprak Tuchel zijn teleurstelling uit. “Het was zo onnodig om deze wedstrijd te verliezen. We waren niet goed genoeg gefocust. Het is erg moeilijk voor ons op dit moment. Er is te veel gebeurd in het team, we konden niet terugvechten.” De clubleiding, bestaande uit Oliver Kahn, Hasan Salihamidzic en Herbert Hainer, dook direct na afloop de catacomben in. Volgens Sport1 zouden zij zich tien tot vijftien minuten in de kleedkamer van Bayern hebben gemeld.

“We speelden een catastrofale tweede helft”, zei algemeen directeur Kahn tegenover Duitse media. “Waar was het team dat kampioen van Duitsland wilde worden? Het zal zeer moeilijk worden om de titel te grijpen met zo'n optreden. Wat het team nu bracht op het veld, is niet genoeg om de titel te pakken.” Borussia Dortmund lijkt te profiteren van de nederlaag van Bayern. Die Borussen staan bij rust tegen Eintracht Frankfurt met 3-0 voor en nemen bij winst de koppositie in de Bundesliga over.