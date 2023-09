Tuchel spreekt tijdens persconferentie over mogelijk nieuwe positie voor De Ligt

Donderdag, 14 september 2023 om 15:50 • Wessel Antes • Laatste update: 17:39

Matthijs de Ligt zal in de nabije toekomst mogelijk vaker als controleur spelen bij Bayern München, zo zegt trainer Thomas Tuchel tijdens de voorbereidende persconferentie van der Rekordmeister op het duel met Bayer Leverkusen. De Ligt speelde als invaller tijdens de slotfase van de wedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach (1-2 winst) kort als ‘nummer 6’ en kan in de toekomst vaker in die rol aantreden, daar zijn prestaties Tuchel kunnen bekoren. “Matthijs deed het goed.” De Ligt speelde in de jeugd van Ajax overigens regelmatig als controleur.

De Ligt kent bij Bayern een nogal moeizame start van het seizoen. Tot dusver kwam de mandekker pas 76 speelminuten in actie, verdeeld over 4 officiële duels. Dat alles heeft te maken met de hevige concurrentiestrijd centraal achterin. Voor De Ligts favoriete positie staan Kim Min-Jae en Dayot Upamecano er momenteel beter op bij Tuchel, waardoor de 42-voudig international van Oranje vaker dan hem lief is op de bank zat. Mogelijk kan een nieuwe rol een uitweg bieden. Tuchel gebruikte De Ligt onlangs korte tijd als controleur en spreekt over een geslaagd experiment.

Tijdens het persmoment van Bayern komt het geschuif van Tuchel tegen Gladbach ter sprake. “We hadden Matthijs ‘op 6’ nodig omdat Konrad (Laimer, red.) op de rechtsbackpositie speelde. Hij deed het goed.” Tuchel sluit niet uit dat hij De Ligt vaker op de op het oog ongebruikelijke positie gaat gebruiken. “We hebben iedereen nodig, misschien zelfs op ongebruikelijke plekken.” Toch heeft De Ligt zelf een duidelijke wens, zo concludeert de Duitser. “Matthijs vecht met Upamecano en Kim voor een plek op zijn favoriete positie.”

Mogelijk mist Bayern vrijdag tegen Leverkusen twee belangrijke krachten. “Jamal (Musiala, red.) heeft lichte rugpijn, maar heeft de afgelopen twee dagen goed en pijnvrij getraind. Als dat zo blijft, zit hij morgen in de selectie en dan zien we wel hoelang hij kan spelen. Joshua (Kimmich, red.) is twijfelachtig, hij kwam geblesseerd terug van de nationale ploeg.” Indien Kimmich niet inzetbaar is zou er een plek kunnen vrijkomen voor De Ligt. De rechtspoot speelde in Ajax B1 (tegenwoordig Onder 17) en A1 (tegenwoordig Onder 19) regelmatig als controleur. Na zijn doorbraak in de hoofdmacht werd De Ligt bij zowel Ajax als Juventus louter als verdediger gebruikt.