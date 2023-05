Tuchel laat Mané verbouwereerd achter na ‘grap’ op trainingsveld

Dinsdag, 2 mei 2023 om 17:55 • Laatste update: 18:20

Een onderonsje tussen Thomas Tuchel en Sadio Mané op het trainingsveld van Bayern München is bij de Senegalese aanvaller niet goed gevallen. Op beelden op internet is te zien hoe de Duitse oefenmeester ineens het broekje van zijn pupil omlaag trekt. Het is niet bekend wanneer het voorval zich precies heeft voorgedaan. Wel is duidelijk te zien dat Mané niet gediend is van de actie van zijn trainer.

Op de video is te zien hoe Mané met zijn handen over elkaar staat te praten met iemand van de technische staf van Bayern, als hij van achteren wordt verrast door Tuchel. Laatstgenoemde sluipt naar zijn pupil toe, om hem vervolgens het trainingsbroekje naar beneden te trekken. De Senegalees doet zijn broek meteen weer omhoog, om zijn trainer vervolgens een strenge blik toe te werpen.

mr thomas tuchel i was not familiar with your gayme pic.twitter.com/uHYFyyI3XI — Tuchel Cam (@TuchelCam) May 1, 2023

Wanneer de beelden exact zijn gemaakt is niet bekend. Het voorval deed zich voor tijdens een openbare training, waardoor er ook pers aanwezig was om te filmen. Zij legden het pijnlijke moment vast. De beelden volgen een week na het incident tussen Mané en Leroy Sané na afloop van de Champions League-wedstrijd tegen Manchester City. De voormalig speler van Liverpool sloeg zijn ploeggenoot in het gezicht.

Bayern besloot Mané een recordboete van 350.000 euro op te leggen voor het voorval. Nooit eerder kreeg een speler van der Rekordmeister zo'n hoge straf. Volgens een clausule in het contract van Mané zou Bayern de mogelijkheid hebben gehad om hem te straffen met een maandsalaris. Dat zou maximaal twee miljoen euro zijn, maar zo ver gaat de club dus niet. Mané werd tegen TSG Hoffenheim buiten de selectie gelaten.