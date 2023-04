Tuchel kookt van woede na eliminatie: ‘Hij deed niets goed, hij verdient een 1'

Donderdag, 20 april 2023 om 11:35 • Tom Rofekamp • Laatste update: 12:06

Thomas Tuchel is niet te spreken over het optreden van Clément Turpin tijdens het Champions League-treffen met Manchester City (1-1). De trainer van Bayern München zag de Franse arbiter enkele discutabele beslissingen nemen en werd als klap op de vuurpijl naar de tribune gestuurd vanwege commentaar op de leiding. Tuchel hield zich op de persconferentie na afloop dan ook niet in.

Turpin deelde onder meer vijf gele kaarten, een ingetrokken rode kaart en een strafschop voor én tegen Bayern uit. Zelfs de voordelige beslissing kon op kritiek van Tuchel rekenen. "Er waren twee dingen niet op niveau vandaag: het veld en de scheidsrechter. Ik zou hem een 1 geven. Van zijn eerste tot zijn laatste beslissing. Ik zag niet eens een overtreding in de strafschop die hij ons gaf", brieste de Duitse oefenmeester na afloop.



Over zijn elftal had Tuchel mooiere woorden over. De keuzeheer zag Bayern naar eigen zeggen slechts het geluk ontberen om door te stomen naar de halve finale. "We waren gelijkwaardig aan het beste team in Europa, compleet gelijkwaardig. We hebben het ze in de eerste en de tweede wedstrijd moeilijk gemaakt, maar het ontbrak ons aan geluk. We hadden in Manchester (waar Bayern met 3-0 verloor, red.) de eerste goal kunnen maken en hier ook. City maakte geen fouten en nog steeds hadden we een hoop kansen. We hadden het geluk aan onze zijde nodig", aldus Tuchel.

Roger Schmidt spreekt ruim 500 kilometer verderop soortgelijke woorden

Ook Roger Schmidt wees na het 3-3 gelijkspel (en de daaropvolgende uitschakeling) tegen Internazionale met zijn vinger naar de arbitrage. Volgens de Benfica-trainer had zijn ploeg een penalty verdiend na een charge van Lautaro Martínez op Fredrik Aursnes. "Ik begrijp niet waarom de VAR niet terugkeek op dat moment. Dat is waarom de VAR bestaat, toch? Vorige week hadden we ook al een penalty moeten krijgen. Voor mijn part doen ze de VAR in de ban", aldus Schmidt, die zijn team nog wel luidop prees. "We hebben het geweldig gedaan in de Champions League met slechts één nederlaag in veertien wedstrijden. Wat een avontuur was het."