Tuchel haalde uit naar spelers Bayern in kleedkamer: ‘Niet zo goed als ik dacht’

Thomas Tuchel zou na afloop van de met 3-0 verloren topper van Bayern München tegen Bayer Leverkusen hard hebben uitgehaald naar zijn spelers in de kleedkamer. Dat meldt de Duitse tak van Sky Sport. De Duitse trainer staat ondertussen flink onder druk bij der Rekordmeister, vanwege de tegenvallende resultaten.

Sinds maart vorig jaar is Tuchel trainer van Bayern. Afgelopen seizoen werd op de slotdag de landstitel gepakt, nadat concurrent Borussia Dortmund in eigen huis verrassend niet had weten te winnen van FSV Mainz 05 en Bayern zelf wel won van FC Köln.

Dit seizoen verloopt moeizaam. Bayern staat tweede in de Bundesliga, met vijf punten minder dan koploper Bayer Leverkusen, en in de DFB-Pokal werd de club begin november plots uitgeschakeld door FC Saarbrücken, dat actief is op het derde niveau in Duitsland.

Afgelopen weekend verloor Bayern de topper tegen Bayer Leverkusen ruim, en dat zorgde voor woede bij Tuchel in de kleedkamer achteraf. Volgens de Duitse tak van Sky Sport moesten zijn spelers het flink ontgelden.

"Jullie zijn niet zo goed als ik dacht, dan moet ik mij maar aanpassen aan jullie niveau", zou Tuchel onder meer hebben gezegd tegen zijn spelersgroep.

Toch is het de vraag in hoeverre de woorden van de trainer zijn spelers hebben gemotiveerd. Woensdag verloor Bayern namelijk opnieuw: met 1-0 tegen Lazio, in de Champions League. Op 5 maart volgt de return in de Allianz Arena.

Ontslag?

Door de tegenvallende resultaten onder Tuchel, die nog tot medio 2025 vastligt in München, zijn er geruchten dat Bayern mogelijk voortijdig afscheid van hem wil nemen. In dat geval worden onder meer Xabi Alonso en Hansi Flick genoemd als mogelijke opvolgers.