Tuchel gaat nogmaals in op vragen over De Ligt: ‘Bij Bayern is dat niet normaal’

Thomas Tuchel is zaterdag in aanloop naar het competitietreffen met VfL Bochum opnieuw ingegaan op de situatie van Matthijs de Ligt. De 24-jarige verdediger bleef vorige week in de topper tegen Bayer Leverkusen de hele wedstrijd op de bank en moest midweeks in het Champions League-duel met Lazio genoegen nemen met een invalbeurt.

“Bij Bayern denken we altijd na over de tegenstander. Tegen Leverkusen wilden we extreem hoog druk zetten, dus kozen we voor Kim, Upamecano en Dier in het centrum”, legde de trainer van Bayern München uit op de persconferentie.

“Het was een last-minute beslissing, omdat Matthijs de dag ervoor injecties in zijn rug had gekregen”, vervolgde de Duitser. “We wisten dat Upamecano niet de hele wedstrijd ging spelen en konden niet het risico nemen dat Matthijs er ook uit zou moeten. Het was geen beslissing tegen Matthijs.”

Tuchel stelde eerder deze week geen rangorde te hebben. Deze woorden herhaalde hij in aanloop naar het duel met Bochum, dat zondagmiddag op het programma staat. “We hebben vier spelers voor twee plekken. Ik heb geen nummer één of nummer vier. Ik kies voor degenen die het beste in vorm zijn.”

“Je moet vechten voor je plek, dat lijkt me ook normaal. Helaas is wat normaal zou moeten zijn niet normaal bij Bayern. Het klopt dat Matthijs de laatste weken wat achterloopt, maar hij loopt zeker niet achter in onze waardering.”

De Ligt hoopt komende zomer zijn tweede EK namens het Nederlands elftal te spelen, al is de kans groot dan zijn positie bij Oranje wankelt door zijn huidige reserverol bij Bayern en de vele verdedigers waaruit bondscoach Ronald Koeman kan kiezen. De 43-voudig international wil de nasmaak van de vorige editie graag wegspoelen. De Ligt was op 27 juni 2021 de absolute dissonant tijdens de verloren achtste finale tegen Tsjechië (0-2).

De mandekker kreeg na 55 minuten rood wegens een opzettelijke handsbal, waarna Oranje de wedstrijd als tiental volledig uit handen gaf. Doelpunten van Tomas Holes en Patrik Schick deden Nederland in Budapest de das om.

