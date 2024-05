Tsjechië onthult definitieve EK-selectie: twee Eredivisionisten geselecteerd

Bondscoach Ivan Hasek heeft de selectie voor het aankomende EK in Duitsland bekendgemaakt. De trainer van Tsjechië maakte dankbaar gebruik van de nieuwe regel om maximaal 26 spelers op te nemen in de selectie.

Twee Eredivisionisten hebben zich de afgelopen maanden genoeg in de kijker gespeeld om geselecteerd te worden door Hasek.

Eén van die namen is Ondrej Lingr. De middenvelder komt sinds dit seizoen uit voor Feyenoord, al is dat avontuur nog niet uitgelopen op een doorslaand succes. De 25-jarige Tsjech moest het onder Arne Slot vooral doen met een rotatierol en kwam tot 29 wedstrijden in totaal. Elk van deze 29 wedstrijden speelde hij als invaller, en daarin was Lingr goed voor vier goals en één assist.

De andere Eredivisie-speler is Michal Sadilek. De middenvelder van FC Twente is in tegenstelling tot Lingr wel een vaste waarde voor zijn ploeg. Trainer Joseph Oosting heeft, verdeeld over alle competities, 38 keer een beroep gedaan op de defensief ingestelde middenvelder. De 24-jarige Sadilek heeft 23 interlands op zijn naam staan.

Hasek heeft verder ook een plekje ingeruimd voor voormalig Eredivisonist Vaclav Cerny. De oud-aanvaller van Ajax, FC Utrecht en FC Twente speelt tegenwoordig in de Bundesliga bij VfL Wolfsburg. Ondanks dat de rechtsbuiten dit seizoen geen daverend succes was voor die Wölfe, heeft hij zich toch verzekerd van een felbegeerd plekje in de Tsjechische selectie.

Met Vladimir Coufal en Tomás Soucek levert West Ham United ook twee spelers af aan de nationale ploeg. Het duo heeft gezamenlijk al 128 interlands gespeeld voor de Tsjechische formatie.

Op het EK van 2020 was Tsjechië de beul van het Nederlands elftal. In de laatste zestien waren de Tsjechen met 0-2 te sterk voor de formatie van Frank de Boer. Tomas Holes en Patrik Schick, de doelpuntenmakers van die wedstrijden, zijn ook dit jaar van de partij.

Tsjechië moet het in de poulefase opnemen tegen respectievelijk Portugal (18 juni), Georgië (22 juni) en Turkije (26 juni).

Volledige EK-selectie van Tsjechië

Doelmannen: Vitezslav Jaros (Sturm Graz), Matej Kovár (Bayer Leverkusen) Jindrich Stanek (Slavia Praag).

Verdedigers: Vladimir Coufal (West Ham United), David Doudera (Slavia Praag), Tomás Holes (Slavia Praag), Robin Hranác (Viktoria Plzen), David Jurásek (TSG Hoffenheim), Ladislav Krejci (Sparta Praag), Martin Vitik (Sparta Praag), Tomás Vlcek (Slavia Praag), David Zima (Slavia Praag).

Middenvelders: Antonín Barák (Fiorentina), Václav Cerny (VfL Wolfsburg), Lukás Cerv (Viktoria Plzen), Matej Jurásek (Slavia Praag), Ondrej Lingr (Feyenoord), Lukás Provod (Slavia Praag), Michal Sadilek (FC Twente), Tomás Soucek (West Ham United), Pavel Sulc (Viktoria Plzen).

Aanvallers: Adam Hlozek (Bayer Leverkusen), Tomás Chory (Viktoria Plzen), Mojmir Chytil (Slavia Praag), Jan Kuchta (Sparta Praag), Patrik Schick (Bayer Leverkusen).

