Trump beschimpt Amerikaans vrouwenteam én Rapinoe na WK-uitschakeling

Dinsdag, 8 augustus 2023 om 12:46 • Jordi Tomasowa

Donald Trump treurt niet om de uitschakeling van de Verenigde Staten op het WK vrouwenvoetbal. Het dameselftal van de VS werd in de achtste finales na strafschoppen uitgeschakeld door Zweden. Vooral Megan Rapinoe is de kop van Jut. De 38-jarige speelster ging tijdens de beslissende penaltyserie in de fout. Voormalig president Trump sneert naar Rapinoe en heeft ook geen goed woord over voor de damesploeg.

Rapinoe kreeg het in het verleden vaak aan de stok met Trump. Dat heeft alles te maken met de lijnrecht tegenover elkaar staande politieke opvattingen van de twee. ??Op zijn eigen sociale medium Truth Social opent Trump de aanval op het Amerikaans vrouwenelftal. Het schoot de gewezen president in het verkeerde keelgat dat sommige speelsters het volkslied voorafgaand aan de achtste finale niet meezongen. “WOKE EQUALS FAILURE. (Woke staat gelijk aan mislukking, red.). Knap schot Megan Rapinoe, de USA gaat naar de hel!!!”

“De schokkende en totaal onverwachte nederlaag tegen Zweden is voor de volle honderd procent symptomatisch voor wat er met onze ooit geweldige natie gebeurt onder ‘Crooked’ (onoprechte, red.) Joe Biden”, schrijft Trump. “Vele van onze speelsters waren openlijk vijandig ten opzichte van Amerika. Geen enkel ander land heeft zich ooit zo gedragen.”

Rapinoe kwam door haar gemiste strafschop bij vele fans onder vuur te liggen. Nadat ze haar penalty over het doel schoot, stapte ze al grijnzend en met een kleine lach terug naar de middencirkel. "Ik snap niet wat hier grappig aan is? Dit duidt erop dat dit team het WK ook als een lachertje opnam. Tot zover de rol van Rapinoe als rolmodel”, luidde een van de vele reacties op Twitter.

"Dit is zwarte humor”, verklaarde Rapinoe later bij FOX haar lachje. "Nog nooit heb ik een penalty over getrapt. Het is de keerzijde van de geweldige sport die voetbal is. De eerste keer dat ik in het verliezende kamp zit bij een penaltyreeks. Ik vond ons wel echt goed spelen en ben blij dat we er op zo’n manier zijn uitgegaan. Ik weet dat dit een triest einde is, maar ik ben vooral dankbaar. Het was een eer voor mij om voor het Amerikaanse vrouwenelftal te mogen spelen.”