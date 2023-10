‘Trotse’ Olij reageert op uitverkiezing: ‘Ik had eerst een beetje ongeloof’

Vrijdag, 6 oktober 2023 om 19:22 • Lars Capiau

Nick Olij is dolblij met zijn uitverkiezing voor het Nederlands elftal, zo vertelt de doelman van Sparta Rotterdam tegenover diverse binnenlandse media. De sluitpost maakt zijn debuut in de definitieve selectie van bondscoach Ronald Koeman. Hij vormt met Mark Flekken (Brentford) en Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion) het keepersgilde in de komende interlandperiode.

"Ik ben er superblij mee", reageert Olij voor de camera's van de NOS. "Het is een mooie beloning en een mooie prestatie." De 28-jarige Spartaan kreeg het nieuws te horen op het trainingsveld, zo schrijft Voetbal International.

Reservedoelman Delano van Crooij keek Olij lachend aan, waarna ook teammanager Danny Sprangers en verzorger Dino Nunes een bevestigend duimpje in de lucht staken. Prompt onderbrak assistent-trainer Nourdin Boukhari het partijspel dat gaande was. Hij beval de spelers met de oranje hesjes aan deze uit te doen en in de lucht te zwaaien, zo zag VI gebeuren.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ook het "Olij in Oranje"-gezang kon uiteraard niet ontbreken. "Het is natuurlijk prachtig om te zien hoe iedereen in het team mij dit gunde", reageerde Olij zelf tegenover het voetbalmedium op het tafereel. "Eerst had ik een beetje ongeloof. Is het echt zo? Dat was wel een beetje een apart gevoel. Maar nu ben ik natuurlijk vooral heel erg trots. Dit is wel een groot compliment voor mezelf."

Door de vormdip van Andries Noppert en de blessure van Justin Bijlow leek een selectieplekje niet ondenkbaar voor Olij. Toch ontkent de doelman dat hij op een uitnodiging rekende. "Ik heb me niet gek laten maken, moest gewoon afwachten welke keuze er gemaakt zou worden. En nu pakt het heel goed uit. En het is ook mooi voor de club Sparta", stelt Olij, die de eerste Spartaan in 27 jaar tijd is die opgeroepen wordt voor het nationale elftal.

"Ik heb hier hard voor gewerkt, daarom is dit alleen maar een geweldige erkenning en iets waar je echt trots op mag zijn. Ik zeg het nooit zo tegen mezelf, maar op dit moment is dat wel het gevoel dat omhoog komt", erkent een trotse Olij. "Het is mijn eerste keer, ik heb geen idee", antwoordt de Spartaan op de vraag wat hij ervan verwacht. "Het is gewoon spannend. We zien wel wat er gaat gebeuren. De jongensdroom is al uitgekomen als ik me maandag voor het eerst mag melden."

"Aan begin van het seizoen ga je er totaal niet vanuit dat je ooit in het vizier van Oranje gaat komen", schetst Olij ook bij de NOS. "Uiteindelijk bleek het wel zo te zijn. Al met al gewoon prachtig", besluit de sluitpost.