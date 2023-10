Trotse Hartman onthult tipgever door wie hij debuutgoal kon maken

Vrijdag, 13 oktober 2023 om 23:35 • Wessel Antes

Quilindschy Hartman kan terugkijken op een goed debuut in het Nederlands elftal. De 21-jarige linksback van Feyenoord kon tegen Frankrijk een 1-2 nederlaag niet voorkomen, maar was wel verantwoordelijk voor de enige treffer namens Oranje. In zijn interview laat Hartman weten dat zijn doelpunt niet geheel toevallig was, daar hij van keeperstrainer Patrick Lodewijks al te horen had gekregen dat Frankrijk-doelman Mike Maignan snel uit zijn doel komt.

Na afloop moest Hartman een speech houden in de kleedkamer van Oranje, zo vertelt hij in gesprek met de NOS. “Ik heb het kort gehouden en gezegd dat ik blij ben en dat ze me goed hebben opgevangen. Maar dat we teleurgesteld zijn is ook duidelijk, dus ik heb het niet te lang gehouden.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Hartman heeft ondanks de nederlaag genoten van het duel in de Johan Cruijff ArenA. “Ik kan altijd wel genieten. Vooral voor de wedstrijd tijdens het volkslied keek ik wel even rond en zag ik mijn familie zitten. Tijdens de wedstrijd geniet ik ook, want je speelt misschien wel tegen het beste team van de wereld. Uiteindelijk gaat het om resultaat, dus is het wel teleurstellend.”

Het wedstrijdverloop, met een vroeg tegendoelpunt van Kylian Mbappé, zat niet mee voor Oranje. “Zo afwachtend spelen is voor hen natuurlijk lekker als ze niet per se hoeven. Dan loeren ze eigenlijk op een foutje van ons en komen ze eruit met spelers die exceptioneel snel zijn, dus dat is lastig om tegen te spelen als je 0-1 achterstaat.”

Wanneer zijn doelpunt ter sprake komt, verschijnt er een glinstering op het gezicht van de goedlachse Hartman. “Volgens mij maak ik een mooi panna’tje. Ik weet dat hij gaat, dus dan kan je de bal eigenlijk zo erin schieten!”

Het uitkomen van Maignan was vooraf besproken, zo onthult Hartman. “De keeperstrainer (Lodewijks, red.) had verteld dat hij snel uitkomt, dus ik had het ergens wel in mijn achterhoofd. Bij Feyenoord loer ik er ook al een tijdje op, maar koos ik er nooit voor. Nu dacht ik van: ik probeer het eens. Het is leuk dat ik dan een goal maak, maar uiteindelijk scoor ik liever niet en dat we niet verliezen.”

Hartman kreeg voor zijn debuut een 7 van Voetbalzone, het hoogste cijfer van alle spelers van Oranje. De kans lijkt groot dat de linksback van Feyenoord aanstaande maandag weer mag aantreden, wanneer Nederland het in Athene opneemt tegen Griekenland. Daarbij is het belangrijk dat Oranje een punt pakt, om zo een goede kans te houden op kwalificatie voor het EK in Duitsland volgend jaar.