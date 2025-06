Triomf in Europa League niet voldoende: Tottenham Hotspur ontslaat Postecoglou

Ange Postecoglou is ontslagen als manager van Tottenham Hotspur. Dit melden onder meer Fabrizio Romano en journalist Ben Jacobs van GiveMeSport vrijdag. De beslissing is genomen na een week met intensieve gesprekken met voorzitter Daniel Levy. Tottenham heeft het ontslag inmiddels bevestigd.

''Na een evaluatie van de prestaties en na rijp beraad kan de club mededelen dat Ange Postecoglou is ontheven van zijn taken'', zo valt te lezen op de clubsite. Tottenham benadrukt dat het de vertrekkende manager eeuwig dankbaar is voor het veroveren van de Europa League. Postecoglou is de derde manager in de clubhistorie die dat bereikte, na Bill Nicholson en Keith Burkinshaw.

''De raad van bestuur is echter unaniem tot het besluit gekomen dat het in het belang van de club is dat er een verandering plaatsvindt'', voegt het bestuur daar direct aan toe. ''Na een positieve start in het Premier League-seizoen 2023/24 behaalden we 78 punten in de laatste 66 PL-wedstrijden. Dit resulteerde vorig seizoen in onze slechtste positie ooit in de Premier League.'' Dat Postecoglou de Europa League veroverde, doet volgens Tottenham niets af aan het feit dat een nieuwe manager noodzakelijk is.

Postecoglou was in totaal twee seizoenen in dienst als manager van Tottenham. Het afgelopen jaar in de Premier League kende een zeer teleurstellend verloop. The Spurs verloren maar liefst 22 wedstrijden en eindigden op een zwaar ondermaatse zeventiende plaats.

Tottenham deed het in Europa veel beter. De club uit Noord-Londen veroverde de Europa League door Manchester United in de finale met 1-0 te verslaan. Het was de eerste keer in zeventien jaar tijd dat Tottenham een prijs veroverde en de eerste Europese triomf in meer dan 40 jaar.

De mijlpaal in Europa leek de toekomst van Postecoglou voorlopig veilig te stellen. Naar nu blijkt kiest de clubleiding toch voor een andere koers in het Tottenham Hotspur Stadium.

Er was door de vele nederlagen en het soms povere spel al enige tijd kritiek op Postecoglou. De Australische manager bleef vastberaden en weigerde om de handdoek in de ring te gooien. Hij zei onder meer dat hij in zijn tweede jaar bij een club altijd een prijs pakt, wat met de Europa League dus ook gebeurde.

Postecoglou beschikt over een doorlopend contract bij Tottenham, dat zijn verbintenis dus moet afkopen. Volgens diverse Britse media kost het de Europa League-winnaar omgerekend bijna vijf miljoen euro om de manager te ontslaan.

Thomas Frank (Brentford) is volgens de media in Engeland een voorname kandidaat om te worden aangesteld bij Tottenham. Ook Fulham-manager Marco Silva lijkt op het lijstje van Levy te staan. Andoni Iraola levert goed werk bij Bournemouth, dat de Spaanse manager niet wil laten gaan.