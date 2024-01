Triest nieuws: Sven-Göran Eriksson (75) heeft nog hooguit een jaar te leven

Sven-Göran Eriksson is ernstig ziek, zo heeft hij zelf naar buiten gebracht via radiostation P1. De 75-jarige oud-voetbalcoach heeft ongeneeslijke kanker en heeft hooguit nog een jaar te leven. "Ik moet zo lang mogelijk vechten", toont de Zweed zich strijdbaar.

"Iedereen weet dat ik een ziekte heb die niet goed is", opent de Zweed bij het radiostation. "Mensen vermoedden dat het kanker was en dat is ook zo. Maar ik moet vechten zolang ik kan."

Er werd gespeculeerd over de gezondheid van Eriksson nadat hij stopte als sportief directeur bij de Zweedse club Karlstad. Nu onthult hij dat hij vorig jaar na een hardloopsessie in elkaar zakte en ontdekte dat hij ernstig ziek was. "Maar verder ben ik een fit en gezond mens."

Na een bezoek aan zijn arts bleek dat Eriksson een beroerte had gehad en tevens kanker had. "Ze weten niet hoe lang de kanker al in mijn lichaam zit. Misschien een maand, misschien een jaar. Ze weten het niet."

Over de exacte levensduur durft Eriksson niets te zeggen. "Misschien in het meest gunstige geval een jaar en in het slechtste geval iets minder. Misschien ook nog wel iets langer. Je kunt er niet helemaal zeker van zijn. Het is ook beter om daar niet over na te denken."

Eriksson toont zich meteen strijdbaar. "Je kan je brein voor de gek houden. Zie het positieve in de dingen. Wentel je niet in tegenslagen, want dit is natuurlijk de grootste tegenslag die je kan krijgen. Probeer er iets moois van te maken."

Loopbaan

Als speler was Eriksson actief in de lagere divisies van het Zweedse voetbal. Nadat hij in 1975 noodgedwongen moest stoppen ten gevolge van een zware knieblessure, stortte hij zich op een loopbaan als trainer.

Eriksson begon als coach bij Degerfors IF, dat hij in drie jaar van de derde naar de eerste divisie bracht. Mede door dit succes tekende hij niet veel later bij IFK Göteborg, waarmee hij in 1982 kampioen werd, de beker én de UEFA Cup won.

Het grootste gedeelte van zijn trainersloopbaan verbleef Eriksson in Italië, waar hij de leiding had over AS Roma, Fiorentina, Sampdoria en Lazio. Ook werd hij meerdere keren landskampioen met Benfica en was hij onder meer bondscoach van Engeland, Mexico en Ivoorkust.

