Trent Alexander-Arnold krijgt bij Real Madrid andere naam op shirt dan bij Liverpool

Trent Alexander-Arnold is donderdag officieel gepresenteerd bij Real Madrid. De transfer van de vleugelverdediger van Liverpool naar de Koninklijke was al enige tijd rond en nu heeft hij de pers toegesproken bij zijn nieuwe club. Bovendien is onthuld met welke naam de Engels international zal gaan spelen.

De 26-jarige Engelsman kwam deze maand voor tien miljoen euro over van Liverpool. Er werd haast gemaakt met de deal, omdat hij dan met Real Madrid mee kan naar het WK voor clubs.

Bij the Reds droeg Alexander-Arnold rugnummer 66, maar bij Real Madrid is spelen met dat nummer geen optie. In LaLiga zijn clubs namelijk verplicht om de rugnummers 1 tot en met 25 uit te delen aan de spelers van het eerste elftal.

Nu heeft TAA voor rugnummer 12 gekozen, de optelsom van 6 plus 6. Het was bovendien een van de weinige dorsales die nog beschikbaar waren. Eerder droegen onder meer Eduardo Camavinga en Marcelo nummer 12 achterop.

Verder heeft Alexander-Arnold ervoor gekozen om niet meer met zijn achternaam op het shirt te spelen, zoals hij dat bij Liverpool deed. Bij Real Madrid zal alleen ‘Trent’ op zijn rug pronken.

Tijdens het persmoment gaf Alexander-Arnold aan erg blij te zijn voor Real Madrid uit te mogen komen. “Het is een droom die uitkomt. Ik ben erg gelukkig en trots om hier te staan. Ik wil de fans van Real Madrid laten zien hoe ik speel.”

“Ik weet dat de lat hoog ligt hier, maar ik ga alles geven voor de club en zijn fans. Ik wil veel prijzen pakken ik ga met de beste spelers ter wereld spelen. Hala Madrid”, aldus TAA.