‘Transfervrije Ángel Di María gaat na de Copa América bij twee clubs tekenen’

Ángel Di María heeft zijn laatste wedstrijd voor Benfica gespeeld, zo melden diverse media in Argentinië en Portugal. Daardoor kan de 36-jarige buitenspeler transfervrij op zoek naar een nieuwe uitdaging. GOAL denkt te weten dat Di María een half jaar voor zijn jeugdliefde Rosario Central gaat spelen, om zich in januari 2025 te voegen bij het Inter Miami van Lionel Messi.

Het contract van Di María bij Benfica loopt komende zomer af, al is er nog een optie om de verbintenis met een seizoen te verlengen. Toch lijkt het erop dat de Argentijn o Glorioso gaat verlaten.

Di María wil van zijn transfervrije status gebruikmaken door voor een half jaar te tekenen bij Rosario Central, de club waar het voor hem allemaal begon. Daarnaast zou de linkspoot alvast een voorcontract tekenen bij Inter Miami, om zich tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen van de Major League Soccer te melden.

De 138-voudig international speelt komende zomer zijn laatste eindtoernooi namens Argentinië, dat deelneemt aan de Copa América in de Verenigde Staten. De familie van Di María gaat tijdens het toernooi verblijven in Florida, om alvast te wennen aan het nieuwe thuis vanaf 2025.

Vorige maand meldde ESPN al dat Inter Miami inzet op de komst van Di María. Die geruchten lijken, na een tussenstop in Rosario, werkelijkheid te worden. Di María zou niet de eerste voormalig ploeggenoot van Messi zijn die bij Inter Miami weer wordt herenigd met de wereldster.

Eerder maakten ex-FC Barcelona-ploeggenoten ook al de overstap naar het westen. Onder hen waren Barça-teamgenoten Sergio Busquets en Jordi Alba, die direct overkwamen uit Catalonië en sinds dit seizoen ook Luis Suárez, die na enige omzwervingen tevens neerstreek in Miami.

Di María was dit seizoen, ondanks zijn leeftijd, nog altijd een sterkhouder bij Benfica. De technicus kwam liefst 3.987 minuten in actie, verdeeld over 48 optredens. Daarin was Di María goed voor 17 doelpunten en 15 assists.

