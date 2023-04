‘Transfervrije Braziliaan bood zichzelf tevergeefs aan bij Barcelona’

Dinsdag, 25 april 2023 om 08:22 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:08

Roberto Firmino heeft zichzelf enkele maanden geleden aangeboden bij Barcelona, zo meldt Marca. De Catalanen zouden echter geen enkele intentie hebben om de 31-jarige aanvaller transfervrij in te lijven. Firmino maakte vorige maand bekend dat hij komende zomer na acht seizoenen bij Liverpool vertrekt.

De Braziliaan kan na dit seizoen dus transfervrij op zoek naar een nieuwe club. Firmino zou zich eerder dit jaar hebben aangeboden bij Barcelona, echter kreeg hij toen nul op het rekest. De aanvaller is naar verluidt niet de speler die los Azulgrana momenteel zoeken. Marca schrijft dat Barcelona geen interesse heeft om komende zomer een nieuwe spits te contracteren. Mocht de club de aanval gaan versterken, dan ligt de focus op de komst van een of meerdere vleugelspelers.

Klopp hoopte geruime tijd nog op een langer verblijf van Firmino bij Liverpool. Toch koos de aanvaller er dus voor om de deur op Anfield aankomende zomer na acht jaar achter zich dicht te doen. Hij kampte dit seizoen regelmatig met blessureleed, waardoor hij een mindere rol van betekenis ging spelen dan voorheen. Ook zag Firmino met Darwin Núñez en Cody Gakpo twee flinke concurrenten komen.

Firmino werd begin dit kalenderjaar door La Gazzetta dello Sport in verband gebracht met Real Madrid. De sportkrant noemde ook Atlético Madrid, Internazionale, Al-Nassr en Al-Hilal als potentiële nieuwe werkgevers. De Braziliaan kwam in de zomer van 2015 voor 41 miljoen euro over van TSG Hoffenheim en was sindsdien goed voor 109 doelpunten en 79 assists in 360 wedstrijden voor the Reds.