Transfervrij vertrek Nederlands duo biedt Ajax, PSV en Feyenoord mogelijkheden

Vrijdag, 26 mei 2023 om 17:35 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 19:13

Branco van den Boomen en Stijn Spierings vertrekken na dit seizoen bij Toulouse. Beide spelers hebben een aflopend contract, en dat wordt niet verlengd. Dat meldt Toulouse via de officiële kanalen. Het transfervrije vertrek van het duo is een hard gelag voor de huidige nummer dertien van de Ligue 1, daar het tweetal van grote waarde is voor de club.

Volgens Voetbal International spraken beide middenvelders, die sinds 2020 voor de club actief zijn, met de clubleiding over een langer verblijf, maar kwamen de partijen niet tot een akkoord. Daardoor spelen ze zaterdag om 21.00 uur hun laatste thuisduel, tegen AJ Auxerre. Toulouse heeft al laten weten dat er na dat duel in het stadion afscheid wordt genomen van Van den Boomen, Spierings, Maxime Dupé en Brecht Dejaegere. Die laatste twee vertrekken na dit seizoen ook transfervrij.

Le Club confirme les départs en fin de saison de 4 de ses Violets. Brecht, Branco, Max, Stijn, vous êtes devenus des légendes du TéFéCé. Un hommage, à la hauteur de ce que vous avez accompli, vous sera rendu demain soir à la fin du match #TFCAJA. Supporters, soyez présents. pic.twitter.com/P6XbKse0bF — Toulouse FC (@ToulouseFC) May 26, 2023

Het aanstaande transfervrije vertrek van de Nederlanders kan goed nieuws betekenen voor onder meer Ajax, Feyenoord en PSV. Zo meldde Voetbal International begin mei al dat PSV geïnteresseerd zou zijn in Van den Boomen, terwijl Sperings volgens De Telegraaf in de gaten werd gehouden door PSV, Ajax en Feyenoord.

Van den Boomen, die in 2020 overkwam van De Graafschap, speelde tot dusver 119 officiële duels voor Toulouse, waarin hij goed was voor 23 goals en liefst 45 assists. Spierings kwam een kleine drie jaar geleden over van het Bulgaarse Levski Sofia en speelde 110 wedstrijden voor Toulouse. Daarin scoorde hij vijftien keer en gaf hij dertien assists. Eind april stonden beide middenvelders in de basis toen Toulouse met 1-5 van FC Nantes won en zo de Coupe de France in de wacht sleepte.